Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев изучает быт оленеводов

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-21T12:45:17+03:00

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В конце декабря воркутинец Евсей Ковалев, который полгода был ведущим проекта «Орел и решка», на весь мир объявил, что переезжает жить в багажник. Он записал блог, в котором рассказал, что собирается на встречу новым приключениям. Правда, сначала непонятно было куда именно направится Евсей. За несколько дней путешественник побывал в Ярославле, затем в Сергиевом Посаде, Костроме, Кирове. И наконец воркутинец оказался в Коми. Евсей Ковалев заглянул в Ухту и Печору, а затем доехал до своей родной Воркуты.

Сейчас экс-ведущий популярного шоу делится со своими подписчиками фотографиями быта оленеводов. На снимках Евсей предстает в традиционной одежде северных народов, ездит в оленьей упряжке и снимает внутреннее убранство чума.

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