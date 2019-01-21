2019-01-21T12:45:17+03:00
Туризм

Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев изучает быт оленеводов

Воркутинец набирает материал для нового проекта
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: instagram.com/isnowshining/Фото: instagram.com/isnowshining/
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В конце декабря воркутинец Евсей Ковалев, который полгода был ведущим проекта «Орел и решка», на весь мир объявил, что переезжает жить в багажник. Он записал блог, в котором рассказал, что собирается на встречу новым приключениям. Правда, сначала непонятно было куда именно направится Евсей. За несколько дней путешественник побывал в Ярославле, затем в Сергиевом Посаде, Костроме, Кирове. И наконец воркутинец оказался в Коми. Евсей Ковалев заглянул в Ухту и Печору, а затем доехал до своей родной Воркуты.

Сейчас экс-ведущий популярного шоу делится со своими подписчиками фотографиями быта оленеводов. На снимках Евсей предстает в традиционной одежде северных народов, ездит в оленьей упряжке и снимает внутреннее убранство чума.

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С сентября 2018 года одним из ведущих шоу был воркутинец Евсей Ковалев. За три месяца молодой человек побывал в Грузии, Монголии, Франции и других странах. Однако Евсей не планирует оседать на месте и уже готов к новым путешествиям. Об этом он рассказал в своем новом ролике на YouTube. Видео он посвятил своему отцу (подробнее…)

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