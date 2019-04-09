В Коми ушло в суд дело о взятках на 70 млн бывшим топ-менеджерам энергетических компаний

Обвиняемые в получении взяток бывшие топ-менеджеры «Комиэнерго» в ближайшей перспективе предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Александра Летягина, бывшего гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» , его заместителя Павла Ширяева, советника в управлении делами Владимира Лазуткина, а также заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» - директора филиала «Комиэнерго» Валерия Драйта, его заместителей Евгения Сесюка, Дмитрия Вылегжанина.

Всем фигурантам предъявлено обвинение получение взяток в крупном и особо крупном размере по предварительному сговору. Летягину и Ширяеву вменяют в вину 8 криминальных эпизодов, Драйду и Сесюку по 5 эпизодов. Александр Летягин также подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем с использованием служебного положения. Вылегжанину и Лазуткину предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном, особо крупном размере.

Следствие предполагает, что в период в течение четырех лет - с 2014 по 2018 годы — топ-менеджеры энергетической компании получали откаты от представителей коммерческих организаций. Общая сумма взяток составила 70 миллионов рублей. Деньги энергетикам платили подрядные организации, выполнявшие работы по договорам с энергетической компанией. Часть полученных преступным путем денежных средств Летягин легализовал.

В настоящее время фигуранты ознакамливаются с материалами уголовного дела.

Отметим, что один из фигурантов — это Павел Ширяев — признал вину и активно содействовал следствию. Материалы его уголовного дела выделены в отдельное производство. Сейчас материалы его дела направлены в прокуратуру и уже скоро будут переданы в суд.

Александр Летягин, который не признает вину в совершенных преступлениях, содержится под стражей. Все остальные фигуранты, которые частично или полностью признают вину по предъявленному обвинению, находятся под домашним арестом.

Об этом сообщает СУ СК России по РК.