2019-04-09T11:33:24+03:00
Происшествия

В Коми ушло в суд дело о взятках на 70 млн бывшим топ-менеджерам энергетических компаний

На скамье подсудимых окажутся экс-руководители «Комиэнерго» и «МРСК Северо-Запада»
Алиса КОЗЛОВА
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Все, кроме Летягина, признались или частично признались в получении взяток.Все, кроме Летягина, признались или частично признались в получении взяток.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Обвиняемые в получении взяток бывшие топ-менеджеры «Комиэнерго» в ближайшей перспективе предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Александра Летягина, бывшего гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» , его заместителя Павла Ширяева, советника в управлении делами Владимира Лазуткина, а также заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» - директора филиала «Комиэнерго» Валерия Драйта, его заместителей Евгения Сесюка, Дмитрия Вылегжанина.

Всем фигурантам предъявлено обвинение получение взяток в крупном и особо крупном размере по предварительному сговору. Летягину и Ширяеву вменяют в вину 8 криминальных эпизодов, Драйду и Сесюку по 5 эпизодов. Александр Летягин также подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем с использованием служебного положения. Вылегжанину и Лазуткину предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном, особо крупном размере.

Следствие предполагает, что в период в течение четырех лет - с 2014 по 2018 годы — топ-менеджеры энергетической компании получали откаты от представителей коммерческих организаций. Общая сумма взяток составила 70 миллионов рублей. Деньги энергетикам платили подрядные организации, выполнявшие работы по договорам с энергетической компанией. Часть полученных преступным путем денежных средств Летягин легализовал.

В настоящее время фигуранты ознакамливаются с материалами уголовного дела.

Отметим, что один из фигурантов — это Павел Ширяев — признал вину и активно содействовал следствию. Материалы его уголовного дела выделены в отдельное производство. Сейчас материалы его дела направлены в прокуратуру и уже скоро будут переданы в суд.

Александр Летягин, который не признает вину в совершенных преступлениях, содержится под стражей. Все остальные фигуранты, которые частично или полностью признают вину по предъявленному обвинению, находятся под домашним арестом.

Об этом сообщает СУ СК России по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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