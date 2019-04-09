2019-04-09T12:43:25+03:00
Общество

"Я закричал изо всех сил и отогнал собак веткой", - рассказал "КП в Коми" Аркадий Сметанин, снявший на видео нападение диких псов

15-летний подросток имеет опыт спасения от бездомных животных
Алиса КОЗЛОВА
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Аркадий Сметанин много раз в жизнь переживал нападение собак. Каждый раз отбивался палкой или камнем.Аркадий Сметанин много раз в жизнь переживал нападение собак. Каждый раз отбивался палкой или камнем.Фото: Предоставлено героем публикации
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Случай нападения стаи собак на воспитанника спортшколы в Ухте вызвал резонанс даже на федеральном уровне. Многие общероссийские СМИ обсуждали видео, на котором свора бездомных псов набрасывается на 15-летнего подростка на лыжах. Спортсмену чудом удалось отбиться от разъяренных животных. "КП в Коми" разыскала пострадавшего, им оказался 15-летний Аркадий Сметанин. В беседе с нашим журналистом он рассказал подробности страшного происшествия.

Напомним, собаки напали на Аркадия Сметанина 3 апреля вблизи спортивной базы "Снегири". Юный лыжник возвращался с тренировки через речку Ухта. По его словам, в этом месте обычно горожане катаются на лыжах или просто гуляют на свежем воздухе.

- Там часто гуляют бездомные собаки, но с такой огромной стаей я встретился впервые. Более того, настолько близко ко мне они еще не подбегали, обычно просто лаяли издалека. В стае было примерно два десятка собак, они окружили меня и пытались набросится. В этот момент я немного запаниковал, но, к счастью, я увидел поблизости в снегу большую ветку. Я закричал изо всех сил и отогнал собак этой веткой, - описал пережитую ситуацию Аркадий Сметанин.

Он отметил, что уже не в первый раз на него нападают бродячие собаки. Каждый раз он отбивался от хвостатых агрессоров камнем или палкой.

Напомним, по факту нападения собак на Аркадия Сметанина следственный комитет организовал проверку.

"КП в Коми" публикует видео, которое заснял Аркадий во время нападения собак.

- Я возвращался с тренировки по короткому пути через речку Ухта, там обычно многие катаются на лыжах или просто гуляют. В районе УРМЗ часто гуляют собаки, но с такой огромной стаей я встретился впервые. Более того, настолько близко ко мне они еще не подбегали, обычно просто лаяли издалека, - рассказал

Бродячие собаки.Ещё больше видео смотрите здесь - [club170642656 Page Russia]!

ИСТОЧНИК KP.RU

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