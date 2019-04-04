В Сыктывкаре инвалид-колясочник добилась установки пандуса спустя пять лет

Сыктывкарка Ирина Забелина спустя годы судебных тяжб дождалась установки пандуса в подъезде. Теперь впервые за всю жизнь она может выходить из дома без помощи родителей. Этого бы не произошло, если бы горожанка на инвалидной коляске пять лет не оббивала пороги судов и кабинетов чиновников мэрии. Но девушка старается не вспоминать о долгом пути к доступной среде.

28 марта по соглашению с мэрией Эжвинского района Сыктывкара в доме №8 по улице Весенней оборудовали пандус для Ирины Забелиной.

- Мы подписали акт приёма-передачи, мне дали ключи от входных дверей. Раньше каждая вылазка в город сопровождалась сложной технологией транспортировки — сначала выносили коляску, потом выносили меня. Приходилось преодолевать высокие ступеньки, это было очень тяжело. После установки пандуса я уже три раза без помощи мамы и папы выходила из дома — все необыкновенно удобно, - рассказывает радостная девушка.

Но чтобы обрести долгожданную свободу выходить из дома самостоятельно, девушка прошла настоящий ад. Пять лет она ходила по судам и кабинетам высоких чиновников, чтобы реализовать свое право на доступную среду. Но громоздкая государственная машина действовала странным путем. Сначала в доме девушки поставили подъемник за полтора миллиона рублей, которым было опасно пользоваться, затем отказывались его переоборудовать, а после согласились установить пандус. Историю о мытарствах Ирины мы подробно описали вот здесь.

Но все же история Ирины вселила надежду в сердца людей с ограниченными возможностями, которые страдают от ненормативных пандусов или опасных подъемников. По примеру Ирины с администрациями судятся еще несколько человек.

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