В Коми бывший сити-менеджер объяснит в суде, почему оплатил опасный для жизни новострой

Вячеслав Ивочкин, бывший сити-менеджер Княжпогостского района, предстанет перед судом. Экс-руководителю администрации муниципалитета вменяют в вину превышение должностных полномочий. Инкриминируемое преступление связано с махинациями при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Следствие предполагает, что в 2014 году администрация района заключила муниципальные контракты с ООО "СУ-4 Сыктывкарстрой". Строительная фирма обязалась возвести четыре жилых дома в Емве. Новоселами должны были стать граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье. Однако при строительстве домов часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, фактически не была выполнена. Недоработки генподрядчика привели к тому, что новые здания оказались небезопасны. Однако Вячеслав Ивочкин распорядился выделить деньги из районного бюджета, чтобы оплатить откровенно халтурную работу "СУ-4 Сыктывкарстрой". Дома были введены в эксплуатацию, после чего заселены гражданами по договорам социального найма и мены.

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