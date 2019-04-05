«Золушке повезло, а мне досталось трудом», - актрису Екатерину Ковальчук не узнают на улицах Сыктывкара, но приглашают на главные роли в Голливуд

За плечами актрисы Екатерины Ковальчук, 26-летней уроженки Сыктывкара, - главные роли в топовых фильмах России, Украины и Америки. Впереди - контракты в крутых отечественных и зарубежных проектах. В марте Екатерина побывала на малой родине. В эксклюзивном интервью «Комсомольская правда в Коми» девушка рассказала, как покоряет Голливуд, чувствует ли себя Золушкой и за что любит Сыктывкар.

На фото в социальных сетях Екатерина Ковальчук выглядит неприступной фотомоделью журнала Vogue. Образ дерзкой красавицы развеялся, когда в кафе, где мы условились встретиться, вошла хрупкая улыбчивая девушка с нежным овалом лица.

- Расскажите о своей жизни в Сыктывкаре?

- До 18 лет я жила в общежитии на улице Димитрова в Сыктывкаре. У нас были две комнатки на маму, меня и сестру, общая уборная, душ и кухня, где бегали тараканы. Всегда не хватало денег на одежду, иногда на еду. Я даже донашивала одежду за сестрой и двоюродным братом. И с детства хотела вырваться из этой действительности.

Но я очень люблю Сыктывкар. Это город, в котором мне уютно, где живут родные и друзья. Еще я рада, когда мне удается выбраться в одно волшебное место - деревню Ивановка в Сыктывдинском районе. Помню, как там мы с бабушкой ходили за грибами, ягодами, вязали веники! Когда тянет особенно сильно, то сажусь в автобус №114, как в прежние времена, и хотя бы на денек приезжаю в место детства.

«Если ты заставил зрителя плакать и сопереживать, чувствовать и жить, думать и меняться - значит все твои труды на благо», - считает актриса. Фото Instagram.

- Как вы решили стать актрисой?

- В школе я была редактором школьной газеты, писала стихи и верила, что у меня есть предрасположенность к слову. Поэтому планировала поступать на факультет журналистики. Мечта стать актрисой тоже присутствовала, но как запасной вариант. Сомневалась, смогу ли зарабатывать этой профессией, буду ли успешна?

В Санкт-Петербурге я прошла на факультет журналистики в институте кино и телевидения и также поступила на актерский факультет в другой вуз. Тут встал мучительный выбор - куда пойти? Чувствовала, что от этого зависит вся траектория жизни. Папа сказал: «В семье уже есть одна актриса. Зачем тебе это?» (сестра Екатерины - заслуженная артистка РФ Анна Ковальчук). И я подумала, а может и правда актерство - не мой путь. Успокоилась и выбрала журналистику.

В сентябре начала посещать занятия, но почувствовала, что это не тот путь, который мне нужен. Я использовала возможность перевестись на актерский факультет, и ни разу не пожалела. Да, были сложные годы учебы, но это было безумно интересно и значимо.

- Помните ли первый день, когда работали на камеру?

- На втором курсе я решила поработать актером массовых сцен в сериале «Жена офицера». Нужно было с чемоданом на колесиках подойти к табло, посмотреть на него и плавно уйти. Я ужасно стеснялась и переживала. В какой-то момент я постояла у табло чуть дольше отведенного времени, а потом не так прошла и испортила дубль. Режиссер все время кричал: «Девушка с чемоданом, вы не понимаете, как нужно пройти? Что сложного?» Я краснела, извинялась. Позже этот режиссер подошел ко мне, актеру массовки, и ни с того ни с сего сказал: «Брекеты носишь, молодец, будет красиво». Я тогда подумала, что раз он со мной заговорил, что-то во мне есть!

Миссия Екатерины - сниматься в кино, которое будет побуждать людей верить в большее и стремиться к большемуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Как вы попали в Голливуд?

- Можно многого достичь даже, если ты родился и жил в небольшом Сыктывкаре. Потому что чудеса случаются. В моем случае так и было. Я училась, снималась в массовках и клипах. Однажды на четвертом курсе на студенческий спектакль пришел человек, увидел меня на сцене, а после подошел и сказал: «Катерина, вы не должны быть здесь, ваше место в Голливуде». Это был режиссер, он учился в США. Мы стали сотрудничать, он помогал раскручивать мой Instagram и Facebook. В соцсетях завязалась публика, которая следила за моей жизнью. Затем я сделала свой сайт, профессиональные снимки-портреты. Некоторым режиссерам даже писала в личные сообщения с просьбой посмотреть мои работы. Это важная часть становления - нужно быть в меру наглым!

Однажды в Facebook мне написал американец и попросил записать видеопробы. Мы созвонились в «Скайпе» и он сразу утвердил меня на короткометражный исторический фильм «Рядовой» в США. У меня было чувство, что эта роль была создана для меня. Это была я: русская эмигрантка, маленькая, хрупкая, но сильная внутри. К тому же для роли не нужно было хорошо знать английский, который у меня еще хромал.

- Когда получили приглашение, не возникло ли ощущение, что это начало чего-то большого?

- Такое ощущение появилось после судьбоносной фразы «Ты должна быть в Голливуде». С тех пор я стала двигаться к этой цели. После утверждения на роль понимала, что жизнь никогда не будет прежней. Были страхи, переживания. Но все перевешивало желание сниматься в этом историческом проекте.

Для Екатерины Голливуд - точка развития, потому что там собрались талантливые люди, которые снимают великое кино. Фото Instagram.

Я полтора месяца жила в Кентукки, где снимался фильм. С радостью погружалась в историю юной мигрантки из России, которая была медсестрой, а потом пошла воевать. После дипломного спектакля «Август - твое время» (там я играла 65-летнюю психически нездоровую больную раком наркоманку, у которой только что утопился муж) это был второй такой сложный в психологическом плане опыт. Да, ко времени первых съемок я уже научилась погружаться в состояние боли своего героя, но все равно было сложно. Поэтому приезжала на съемочную площадку на час-два раньше. Собиралась с мыслями, уходила в поле с конем, пыталась вжиться в героиню, прочувствовать ее боль.

- Отличается ли стиль съемок в Америке и России?

- У нас меньше работают, больше ленятся. Организация хромает, условия контракта могут не соблюдать. В Америке больше дисциплины. Там люди горят работой, ценят условия труда актера, уважают время человека, его интересы и договоренности. В России важнее поругаться из-за проволочек, чем спокойно доснять сцену. В США в принципе никто не ругается. Если ты вдруг споришь с кем-то на площадке, то все оглядываются, потому что там это не принято.

- Ходили ли вы на актерские курсы в Америке?

- Существует миф: если хочешь сниматься в США, то должен пойти на курсы. Мол, только после этого ты можешь сниматься. Но так говорят неуверенные люди, которые плохо знают английский. На самом деле ты можно играть и со своим уровнем. В Америке все ушли как минимум на 20 лет вперед, поэтому ты погружаешься в профессию как будто заново. Только на площадках, через общение с режиссерами ты получишь необходимый опыт. Нужно начинать работать, тогда все придет, пусть и не сразу.

За красивой обложкой большого кино - многочасовые выматывающие съемки, на которых актриса выкладывается на 120% . Фото Instagram.

- В биографии многих актеров присутствуют истории, как они стучались во все двери, пока их не заметили. У вас было нечто подобное?

- После съемок в США я вернулась в Россию и месяца четыре ходила на пробы прежде чем меня утвердили на проект для «Первого канала» «Министерство». Безусловно, когда отказ следует за отказом - сложно. Иногда на пробах меня грубо обрывали: «Что ты делаешь?» Но со временем я поняла, что нужно проходить пробы легко, сделать все от тебя зависящее - «Эх была не была!» - и отпустить ситуацию. Самая большая ошибка актеров - прокручивать в голове пробы и нервничать, мол, утвердили или нет.

- Ради успеха вам пришлось от чего-то отказываться?

- Успех пришел в жизнь от большого желания. Когда ты стремишься к чему-то всей душой, делаешь то, что вдохновляет, тогда успех и приходит. Часто люди ищут себя и свое предназначение всю жизнь и не находят. А когда ты нашел свой путь, то все идет через радость и вдохновение. Поэтому отказываться от чего-либо не приходилось.

«Когда ты нашел свой путь, то все идет через радость и вдохновение», - рассказала Екатерина.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Чувствуете себя звездой?

- А что такое звезда? Я могу с кем-то не встретится, только потому что его уровень мыслей на другой плоскости. Это не значит, что я звезда, а он нет. Просто у нас разные точки роста. Часто люди воспринимают это как звездность. Но я запросто встречаюсь со старыми друзьями, но звездности во мне нет на грамм. Все также езжу на метро и помогаю бабушкам переходить дорогу.

- Вас узнают на улице?

- В Санкт-Петербурге молодой человек долго наблюдал за мной в супермаркете, а потом отважился подойти. Признался, что следит за мной в Instagram и будет счастлив со мной сфотографироваться. Но повсеместного внимания нет, потому что в России пока не было ни одной громкой премьеры с моим участием. Надеюсь, что скоро на «Первом канале» покажут фильм «Чудотворная», где я играю знаменитую староверку Агафью Лыкову, и исторический костюмированный сериал «Крепостная». Его первый сезон с успехом прошел на Украине.

Екатерина воплотила на экране образ знаменитой староверки Агафьи Лыковой в молодости — искренней, доброй, сильной, но со своей червоточинкой, со своей болью. Фото Instagram

- Изменилось ли качество вашей жизни за последние годы?

- Да, сейчас я могу себе позволить все, что хочу. Например, съездить на пару дней в Европу просто потому, что настроение такое. Финансовая свобода - это важно. Но она никогда не была самоцелью. Самоцелью должно быть нематериальное дело. Когда это так, то материальные блага будут просто сопровождать твой путь.

- Чувствуете ли вы, что через 5-10 лет пройдете по красной ковровой дорожке под руку с Леонардо Ди Каприо?

- Конечно. Я этого хочу и все делаю для этого. Но вместо слова «хочу», использую «я иду, стремлюсь». Я стремлюсь сниматься в США, потому что там можно научиться гораздо большему, чем в России.

То, что делают в Америке, достойно похвал. Для меня Голливуд - точка развития, где собрались лучшие и талантливые люди, которые снимают великое кино. Хочется творить, чтобы люди смотрели кино с моим участием, и оно заставляло бы их чувствовать, верить в большее. В этом я вижу свою миссию. Есть и более приземленные «хотелки». Мечтаю сняться в фильме про космос, стать лицом известного бренда. Но это не самоцель, это придет, когда для этого настанет время.

Екатерина публикует свои фотосессии в Instagram. В них — она неприступная красавица, сошедшая с обложки Vogue. В жизни же она — простая , улыбчивая и искренняя.

- Нет ощущения, что вы Золушка?

- Со стороны может показаться, что в моей жизни все идеально. Но внутри всегда живет самокритичный червячок - вот этого не хватает, это могло быть лучше. Не знаю, Золушка я или нет. Но одно могу сказать точно - я счастлива, что в моей жизни происходят такие вещи, я их сама притянула и реализовала. Золушке скорей повезло, а мне досталось трудом.

- Какая ваша самая любимая роль?

- Вот скажешь про одну, а другая обидится (смеется). Я безумно люблю Катерину из сериала «Крепостная». Но она слишком хорошая, она отражает лучшую сторону меня. А есть я другая, как Агафья Лыкова, образ которой я воплотила в проекте «Чудотворная». Она чистый и светлый человек, но со своей червоточинкой, со своей болью. Мне нравятся истории про человека, ведь все мы не идеальны, у всех есть свой ад. Такие истории задевают и переворачивают душу. Агафья больше похожа на меня - она также беззаветно влюбляется, отдает всю себя.

Топовый украинский проект «Крепостная» снимался полтора года. В феврале на экранах с успехом прошел первый сезон масштабного исторического сериала. Фото Instagram

Я настолько чувствовала ее, что на съемках стала Агафьей - деревенской, неординарной, с шепелявым говором. Одно время я снималась одновременно и в «Крепостной», и в «Чудотворной». Например, приезжаешь на Украину, а на съемочной площадке сложно сходу воплотиться в образ нежной Катерины. Говорю фразу, а язык, привыкший шепелявить как Агафья, меня не слушается. Но, подытоживая, Катерина (прости, Агафья) - мой фаворит.

- В чем ваши главные источники энергии?

- Ухаживать за собой, смотреть любимые фильмы, много спать, путешествовать. Но больше всего энергии дарит время наедине с собой.

katerinakovalchyk Екатерина Ковальчук всегда старается идти навстречу своим страхам

- Уже знаете свои планы на ближайшее будущее?

- Меня утвердили на проект в Голливуде. Контракт подписан на полтора года, в июне начнутся съемки. История безумно интересная. Моя героиня - девочка-робот. Это просто персонаж-мечты, который я давно хотела воплотить! Но, судя по всему, буду возвращаться в Россию, где ждет еще один проект - сериал на СТС. Придется миксовать.

Справка «КП-Коми»

Екатерина Ковальчук родилась 20 февраля 1993 года, актриса театра и кино.

2015 г. - короткометражка «Рядовой» (США)

2016 г. – фильм «Измена» (Россия), сериал «Ментовские войны-10» (Россия)

2017 г. - сериал «Девушка с плеером» (Великобритания), сериал «Крепостная» (Украина), сериал «Чудотворная» (Россия), фильм «Hardin» (США), сериал «Министерство» (Россия), фильм «Исступление» (Россия)

2018 г. – сериал «Две сестры» (Россия), фильм «Как гусар во времени путешествовал» (Россия)