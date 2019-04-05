В Ухте агрессивная собака покусала ребёнка

В Ухте по пути в школу №21 на ученика напала собака. Агрессивное животное вцепилось в ногу ребенка. Ситуация имела бы более печальные последствия, если бы не мужчина, который отогнал пса от мальчика. Об этом «Комсомолке» рассказала мама ребенка Наталья В.

Инцидент произошел 1 апреля недалеко от школы №21 в Ухте, куда направлялся ученик. Собака напала на 8-летнего мальчика неожиданно. К счастью, мимо проходил мужчина, который спугнул пса. Однако животное все же успело вцепиться в ногу ребенка. Укус зафиксировали в травмпункте. Ухтинка намерена подать в суд на администрацию города, которая обязана контролировать численность бездомных животных.

В соцсетях люди подтверждают, что ситуация с бездомными собаками в Ухте становится опасной. «Выхожу на улицу со страхом. Чтобы отогнать собак, кидаю петарды», - пишет Ольга Ч.

Кстати, на днях под Ухтой целая стая бездомных псов напала на ученика спортивной школы, который катался на лыжах. Мальчик оказался не робкого десятка и сумел отбиться от агрессивных животных, размахивая лыжной палкой. Кадры нападения подросток записал на видео, которое облетело соцсети.

Юрист Лиана Ветошкина разъяснила, что наказать местную администрацию за то, что она ненадлежащим способом борется с бездомными псами можно, если нанесен физический вред:

- Когда, условно говоря, человека укусила собака, то надо обязательно обратиться в лечебное учреждение, чтобы зафиксировать этот факт. Больница отправляет сведения в УМВД о том, что гражданина покусала собака, затем проводится проверка. По ее материалам можно обращаться с иском на мэрию в суд. Дело в том, что именно на администрации лежит обязанность по регулированию численности бездомных животных. Но нужно правильно все оформить, чтобы иск в суде был удовлетворен. Необходимо все подкрепить доказательствами, - сообщила Лиана Ветошкина.

Суммы, которые присуждают выплатить пострадавшему за моральный вред, варьируются до нескольких десятков тысяч рублей.

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