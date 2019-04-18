Тезисы Главы Коми: увеличить продолжительность жизни, построить новые школы, возвести жилые комплексы

Сегодня в Государственном совете Республики Коми выступил с докладом руководитель региона Сергей Гапликов. Глава республики в течение полутора часов рассказывал о ситуации в возглавляемом им регионе.

Фото: www.rkomi.ru

Увеличить продолжительность жизни до 75 лет

В своем докладе Глава республики заострил внимание сразу на нескольких важнейших аспектах жизни республики. Во-первых, демография. Сергей Гапликов заявил, что за последние пять лет продолжительность жизни в Коми увеличилась, и снижается показатели детская и материнской смертности. Сейчас правительство республики ставит перед собой задачу увеличить продолжительность жизни до 75 лет. В первую очередь, важно обеспечить современным оборудованием больницы и поликлиники. И такая работа ведется. Так в прошлом году семь муниципалитетов, в том числе Усть-Цильма, Воркута, Печора, Усинск, получили современное диагностическое оборудование: УЗИ-сканеры, маммографы. В этом году оборудование поступит еще в шесть муниципалитетов. В 2020 году в Коми республиканском онкологическом диспансере появится инновационная медицинская техника – линейный ускоритель. В Республиканскую детскую клиническую больницу поступит долгожданный аппарат МРТ.

Большое внимание уделяется развитию медицины на селе, подчеркнул Глава РК. В прошлом году были введены 4 фельдшерско-акушерских пункта. В 2020 году планируется обновить ещё 7 ФАПов в пяти сельских районах. В прошлом году 11 муниципальных образований снабдили 13 новыми автомобилями скорой медицинской помощи. А в Ухтинской городской поликлинике появился первый передвижной медицинский комплекс, который очень востребован жителями отдалённых территорий. До конца 2020 года будут приобретены ещё 23 таких комплекса.

Фото: www.rkomi.ru

Школы строятся по графику

Второе ключевое направление, которое выделил Гапликов, - это образование. В республике уже удалось полностью обеспечить доступность дошкольного образования для детей от трех лет. В ближайшие три года планируется ввести тысячу новых мест в детских садах. Глава не обошел вниманием строительство школ. В частности, отметил, что в Усть-Куломском и Сысольском районах возведение учебных заведений идет по графику.

- В прошлом году мы завершили строительство школы на 250 мест в селе Усть-Кулом, а также ввели за счет ремонтных работ новые ученические места в школах Сыктывкара, Ухты, Усинска и Печоры. К сожалению, есть объекты, срок ввода которых откладывается. Причины известны. Это низкое качество проектной документации и недобросовестные подрядчики, заявил Сергей Гапликов.

Фото: www.rkomi.ru

Новоселов становится все больше

Глава Коми сфокусировал внимание парламента на то, что в республике сохраняются высокие объёмы жилищного строительства. За прошлый год введено на треть больше жилья, чем за предыдущий. Через 6 лет объёмы должны вырасти в полтора раза к уровню 2017 года. Мы планируем выйти на цифру в 337 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 6 тысяч новых квартир.

При этом в Коми четверть домов имеют износ свыше 60 %. К примеру, в ряде муниципалитетов есть дома, которые строили спецпоселенцы ещё в 40-х годах прошлого века. Поэтому в число приоритетных задач правительства поставлена реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Сергей Гапликов объяснил, почему пришлось пойти на увеличение минимального размера взноса на капремонт.

- В республике несколько лет сохранялся самый низкий уровень взносов среди регионов России. Если бы оставили размер платы на прежнем уровне, то каждый третий дом в Коми никогда бы не был отремонтирован. А сейчас в планах в два раза больше многоквартирных домов, которые будут приведены в порядок, - отметил глава Коми.

В ходе доклада Сергей Гапликов рассказывал об успешной реализации проектов "Комфортная городская среда" и "Народный бюджет". Большой блок доклада был посвящен "мусорной" реформе. Сергей Гапликов заявил, что все руководители городов и районов республики будут нести персональную ответственность за внедрение новой системы обращения с отходами.

Выступая перед парламентом Коми руководитель региона выделил достижения и недоработки во всех сферах жизнедеятельности республики. Доклад длился полтора часа.

Фото: www.rkomi.ru

Закончили год с профицитом бюджета

По итогам доклада руководители парламентских фракций прокомментировали выступление Сергея Гапликова. В частности, Сергей Усачев, возглавляющий фракцию "Единая Россия" отметил, что доклад Главы Коми показался ему содержательным и конкретным.

- Сергей Анатольевич не только подвел итоги прошлого года, но и определил вектор развития республики на ближайшие годы. Полагаем, что работу правительства необходимо оценить, как отвечающую тем вызовам, которые предъявляет складывающаяся экономическая ситуация в стране. В докладе итоги работы правительства отражены через результаты работы команды. Уделено внимание тому, что республика занимает лидирующие позиции в общероссийском темпе прироста жилья. Считаю важным достижением тот факт, что прошлый год мы закончили с профицитом бюджета и сокращением госдолга республики на четверть. А самое главное, что в Коми идет активный процесс вовлечения людей в принятие государственных решений, - заявил Сергей Усачев.

Из аутсайдеров - в лидеры

Председатель фракции "Справедливая Россия" Татьяна Саладина, комментируя доклад Сергея Гапликова, обратила внимание на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Депутат напомнила, что в период с 2013 по 2015 годы Коми была аутсайдером среди регионов по числу новоселов и объемам введенного в эксплуатацию новых домов.

- Мы все помним, какие жесткие решения принимал глава республики, чтобы придать динамику процессу строительства. Каждую неделю проводились селекторные совещания с муниципалитетами, изменения способов расселения и вплоть до предложения отдельным чиновникам, не справляющимся с обязательствами, взять раскладушку и поселиться на стройке до завершения строительных работ. И это было оправдано. Программу удалось завершить в срок. Сейчас в Коми продолжается процесс переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сейчас правительству необходимо проводиться тщательный мониторинг всех заключенных, исполняемых, расторгнутых договоров по программе сноса аварийных домов. Органам власти на местах необходимо принять меры по своевременному и полному обеспечению градостроительной деятельности нормативами и материалами в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, - отметила Татьяна Саладина.