Сериал «Крепостная», где главную роль сыграла уроженка Сыктывкара, презентовали в Каннах

На крупнейшем рынке контента MIPTV в Каннах презентуют исторический костюмированный сериал о неравной любви «Крепостная». Об этом сообщила в своем Instagram уроженка Сыктывкара, актриса Екатерина Ковальчук, которая сыграла главную роль в драме.

Украинский сериал «Крепостная» стала одним из хелдайнеров стенда FILM.UA Group в Каннах. В международном прокате мелодрама получила название «Любовь в цепях» (Love in Chains). В открытом доступе уже «гуляет» новый трейлер с английскими субтитрами.

- Мы представляем эту историю миру, - написала Екатерина Ковальчук в своем Instagram.

В эксклюзивном интервью нашему изданию актриса призналась, что крепостная Катруся - одна из ее любимых героинь. Она отражение лучшей стороны самой актрисы. Однако артистка оговорилась, что Катерина Вербицкая слишком идеальна, а актрисе нравятся воплощать характеры неидеальных героев - со своей червоточинкой и болью. Полное интервью вы можете прочитать вот тут.

Love in Chains. International Trailer. Eng Subs..Kateryna is beautiful, clever and by the will of her godmother was raised as a lady of noble blood. But for the whole world, she is only someone else s property, a bondmaid of the richest landowner in Nizhyn Chervinskyi. Struggling for her freedom and the right to be happy, she will have to endure the deaths of her closest people, become the property of a woman who hates and dreams to kill her, survive the popular uprising, escape while being chased by a maniac and flee from the one who wants to get her above all. What awaits Kateryna at the end of such a terrible and exhausting path to freedom? Genre: costume drama Type: series Year: 2019 Status: completed Production: FILM.UA, StarLight Media Running time: Season 1: 24х45 min Directors: Felix Gerchikov, Maksym Lytvynov Creative director: Tala Prystaetska Producers: Natalia Nikiforova, Andriy Ryzvaniuk Directors of photography: Serhiy Revutskyi, Oleksiy Lamakh Scriptwriters: Olha Krzhechevska, Tala Prystaetska, Victoria Adzhavi, Valentyna Shevyakhova, Svitlana Tsyvinska, Anatolyi Rudenko, Emin Bekir-Zade, Albina Ilchenko, Iryna Pimenova Cast: Kateryna Kovalchuk, Oleksiy Yarovenko, Stanislav Boklan, Olha Sumska, Mark Drobot, Olesya Zhurakovska, Mykhailo Havrylov, Kseniya Mishyna