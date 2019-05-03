Призерка Олимпиады из Коми Юлия Белорукова вышла замуж

Двукратная призерка Олимпиады Юлия Белорукова вышла замуж. Сегодня спортсменка связала себя узами брака со своим возлюбленным Никитой Ступаком. Об этом сообщается в группе "Федерация лыжных гонок России" в соцсети "Вконтакте".

Буквально час назад в спортивном паблике появился пост с поздравлением молодых.

"Свадьба! Поздравляем молодоженов Никиту Ступака и Юлию Белорукову. Сегодня, 3 мая 2019 года, в г. Екатеринбург Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодожёнов-лыжников с днем свадьбы!"

Юлия Белорукова намекала на свадьбу в инстаграме. Фото: группа "Федерация лыжных гонок России" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Поздравление иллюстрируют фотографии с торжества. Отметим, что для церемонии бракосочетания Юлия Белорукова выбрала платье оригинального кроя: верхняя часть наряда похожа на классический пиджак, который продолжается узкой юбкой с шлейфом. Невеста выходила замуж без традиционной фаты.

Почетной гостьей на церемонии была президент федерации лыжных гонок России, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе

"Поздравляю ребят!" - такое сообщение оставила руководитель ФЛГ России на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Интересна дата свадьбы, которая совпадает с днем рождения жениха. Сегодня Никите Ступаку исполнилось 32 года.

Гостья церемонии Елена Вяльбе, президент федерации лыжных гонок России. Фото: личная страница в соцсети "Инстаграм" Елены ВяльбеФото: социальные сети

Напомним,в последнее время спортсменка неоднократно намекала на изменения в личной жизни. Недавно спортсменка на своей страничке в Инстаграме опубликовала в "Строиз" фотографию с фатой, а сегодня выложила снимок в белом спортивном костюме с интригующей подписью: «Потянуло на белый, понимаете, о чем я?» Молодой человек Юлии Никита Ступак прокомментировал слухи, сказав, что, возможно, пара когда-нибудь поженится, но не в ближайшее время.

Стоит отметить, что Юлия Белорукова на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала две бронзовые медали, также в ее активе серебро и бронза чемпионатов мира. Никита Ступак является чемпионом России-2017 в эстафете.

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