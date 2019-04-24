В доме на окраине Сыктывкара, где рухнула печь, разобрали полы и стены

"КП в Коми" продолжает следить за ситуацией в жилой двухэтажке на окраине Сыктывкара, где две недели назад рухнула печная кладка. Отметим, что печь служила перегородкой между кухней и коридором в квартире барака по адресу ул.Зои Космодемьянской,30.

Ремонтные работы жильцам выполняются за счет управляющей компании "РЭКОН". Плотники уже разобрали остатки печной кладки, а недавно разобрали полы и стены на кухне и коридоре.

- Нам обещали постелить новые полы и установить новые стены, - рассказала о ходе ремонта хозяйка квартиры Наталья Туркина.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля. Ночью, когда жильцы квартиры спали, на кухне внезапно рухнула печь. Кирпичная кладка повалила холодильник с телевизором на пол, снесла мебель. К счастью, никто не пострадал.

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