В Коми под уголовное преследование попали рыбаки, наловившие хариуса в "Югыт Ва"

В Вуктыле и Печоре расследуются уголовные дела по фактам незаконной ловли рыбы в национальном парке «Югыд Ва». Факты незаконной рыбалки выявила Печорская природоохранная межрайонная прокуратура.

Надзорный орган в ходе мониторинга Интернета выявил сайты, содержащие сведения о совершении незаконных действий на территории национального парка «Югыд Ва». В частности, в на интернет-ресурсах были размещены материалы о незаконной ловле хариуса на особо охраняемой природной территории. Ущерб природе за незаконный вылов рыбы превысил 35 тыс. рублей.

В силу закона на территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе и рыболовство. По факту незаконной ловли рыбы возбуждены уголовные дела, а сайты заблокированы.

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