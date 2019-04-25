2019-04-25T16:59:30+03:00
Общество

В Коми под уголовное преследование попали рыбаки, наловившие хариуса в "Югыт Ва"

Любители посидеть с удочкой хвастались своим уловом в Интернете
Алиса КОЗЛОВА
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Рыбаки увлекались ловлей хариуса в водоемах нацпарка "Югыт Ва"Рыбаки увлекались ловлей хариуса в водоемах нацпарка "Югыт Ва"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Вуктыле и Печоре расследуются уголовные дела по фактам незаконной ловли рыбы в национальном парке «Югыд Ва». Факты незаконной рыбалки выявила Печорская природоохранная межрайонная прокуратура.

Надзорный орган в ходе мониторинга Интернета выявил сайты, содержащие сведения о совершении незаконных действий на территории национального парка «Югыд Ва». В частности, в на интернет-ресурсах были размещены материалы о незаконной ловле хариуса на особо охраняемой природной территории. Ущерб природе за незаконный вылов рыбы превысил 35 тыс. рублей.

В силу закона на территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе и рыболовство. По факту незаконной ловли рыбы возбуждены уголовные дела, а сайты заблокированы.

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Минприроды прокомментировало скандальное видео, как рыбинспекторы ловят рыбу

Минприроды проводит проверку по этому случаю, о чем «Комсомольской правде в Коми» сообщили в ответе на запрос.

- По указанному в запросе факту и в целях установления возможного конфликта интересов в настоящее время Минприроды проводит проверку, - ответили "КП в Коми" в ведомстве.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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