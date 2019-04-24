Минприроды Коми прокомментировало скандальное видео, как рыбинспекторы ловят рыбу

Недавно в Сеть проникло видео, как рыбинспекторы ловят рыбу во время одного из рейдов по реке Мезень на территории заказника в Удорском районе Коми. Анонимный автор утверждает: хранители природы занимаются противоположным делом, а именно — уничтожением водных ресурсов. Однако исчерпывающих доказательств, что должностные лица совершают правонарушение, нет. Но Минприроды проводит проверку по этому случаю, о чем «Комсомольской правде в Коми» сообщили в ответе на запрос.

- По указанному в запросе факту и в целях установления возможного конфликта интересов в настоящее время Минприроды проводит проверку, - ответили в ведомстве.

Однако в госструктуре подчеркнули: сотрудники районных и городских отделов по охране окружающей среды Минприроды Коми имеют право вне пределов служебного времени ловить рыбу. Но все это - с соблюдением требований, установленных ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных ресурсов», а также правилами рыболовства, утвержденными Приказом Минсельхоза России.

Отметим также, что действия рыбинспекторов должны оценить и в ОМВД по Удорскому району. Пока результаты проверки неизвестны.

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