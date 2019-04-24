Салют на 9 Мая в Сыктывкаре продлится восемь минут: каким он будет

Праздничные салюты, посвященные 74-й годовщине Великой Победы, прогремят в Сыктывкаре и Эжвинском районе в 22.00 часа. Об их особенностях «Комсомольской правде в Коми» рассказали в городской мэрии.

Место проведения пиротехнической постановки в Сыктывкаре, как и в прошлые годы, - запасное поле Республиканского стадиона. Горожане и гости столицы будут любоваться переливами праздничных огней в небе целых 8 минут. В прошлом году салют длился такое же количество времени, а вот в позапрошлом году на две минуты меньше.

Всего в небо выпустят 791 залпов пиротехнических изделий разного калибра, которые создадут зрелищные эффекты. Так, 121 выстрел произведут пиротехническим изделием калибра 50 мм, который подарит эффекты волны, короны, пальмы, 250 выстрелов - изделием калибра 60 мм с эффектами пиона, хризантемы, кольца, волны в широкой цветовой гамме. Наконец, 420 выстрелов произведут изделием калибра 75 мм, которые позволят получить невероятные эффекты пиона, хризантемы, кольца, волны, пальмы - в широкой цветовой гамме, а также «камуро», «короны», «парчи» - в золотом и серебряном варианте.

В Эжвинском районе Сыктывкара праздничный салют тоже прогремит в 22:00 в районе парковой зоны улицы Славы. Пиротехническое шоу будет продолжаться пять минут.

Отметим, что администрация столицы уже опубликовала предварительные планы, как пройдет 9 Мая в Сыктывкаре. С ними можно познакомиться вот тут, а с расписаниями репетиция Парада Победы вот тут.

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