Пиротехник из Коми: "Перед салютом волнуюсь, как артист перед выходом на сцену»

Сегодня в Коми редкий праздник проводится без фейерверка. Конечно же, в новогоднюю ночь- 2019 сыктывкарцы вновь будут ждать как чуда праздничный салют. Он прогремит над столицей Коми первого января в 1 час 30 минут, а эжвинцы смогут понаблюдать за фейерверком в парке на улице Славы в 2 часа ночи.

Гиганские шары, купола, кустики и даже сердечки, переливающиеся в ночном небе тысячью светящихся пылинок, - таким видят пиротехническое шоу зрители. Но мало кто знает, сколько трудов вкладывается в организацию салюта в новогоднюю ночь. Насколько сложно провести салют? Об этом «КП в Коми» рассказал пиротехник с 19-летним стажем Владимир Колов.

- Отличаются ли салюты, например, для Нового года и на 9 Мая?

- Салют — понятие аллегорическое, для раскрытия темы большое значение имеет фоновая музыка. Именно музыкальное сопровождение создает эмоциональную окраску фейерверку. Но, конечно, у пиротехников есть свои фирменные фишки. К примеру, на День Победы можно запустить в небо снаряды, издающие звук канонады. На Новый год сместить акценты на фейерверки в виде шаров.

Подготовка к салюту начинается за неделю, но нередко и раньше.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Существует ли классификация салютов?

- Да, она зависит от высоты взлета снаряда. Нижний ярус — это искристые фонтаны высотой от 2 до 10 метров, и работают они достаточно долго. Следующий уровень — парковый, такие выстрелы обычно не дают больших сфер в небе, они больше похожи на аккуратные кустики. Высотные фейерверки — снаряды, создающие эффект сферы или купола. Все три вида салютов можно использовать по отдельности, а можно и вместе. На фестивале фейерверков «Огни Севера», который прошел на День республики, использовались сразу все варианты пиротехнической техники.

- Как создается сценарий салюта?

- Мы используем компьютерные программы, которые помогают визуализировать будущее шоу. В программу заносим данные о снарядах: высоте полета, размере раскрытия сферы, времени затухания. После этого на экране компьютера можно увидеть, каким получится салют, запрограммировать его и внести коррективы.

- Расскажите, как вы готовитесь к салюту?

- Примерно за неделю, а то и раньше, мы составляем сценарий и заказываем снаряды. Пиротехнику в Сыктывкар доставляют из Москвы и Московской области, а также из Костромы или Челябинска. Все склады и заводы находятся там. Хочу отметить, что 80% пиротехники производится в Китае — так сложилось исторически. В Китае фейерверки производят уже 2,5 тысячи лет. Китайские снаряды принято считать самыми качественными, при этом они самые дешевые.

- А есть ли в России пиротехнические заводы?

- Да, но это заводы, которые совмещают выполнение заказов от министерства обороны и производство фейерверков. Естественно, что для наших заводов важнее выпускать военную технику и боевые снаряды, поэтому пиротехническую технику российские производители делают нестабильно.

Пиротехники готовят снаряды к запуску.Фото: Предоставлено героем публикации

НАША СПРАВКА

Ночью 1 января жители и гости Сыктывкара увидят пиротехническое представление с построением таких огненных фигур, как пионы, хризантемы, кольца, волны и пальмы в широкой цветовой гамме. Также небо над столице Коми озарят эффекты «камуро», «корона» и «парча» золотых и серебряных оттенков. Средний темп стрельбы составит 31 выстрел в минуту. Удобнее всего наблюдать за салютом будет на Стефановской площади и в Кировском парке.

- Но давайте вернемся к вопросу о подготовке салюта...

- Да, заказав снаряды, пиротехники приступают к разработке программы для будущего фейерверка. Это непростая работа. Как правило, на на разработку одной минуту салюта уходит целый час. В день салюта мы приезжаем на территорию, откуда будем вести запуск снарядов, и примерно полдня устанавливаем технику.

- А если снаряд не разорвется?

- Он упадет на землю, и наша задача быстро его потушить. Место запуска салютов всегда оцеплено и охраняется полицией. По периметру опасной территории стоят пиротехники и следят за фейерверком.

- Может ли погода внести коррективы в сценарий фейерверка?

- Погодные условия учитываются заранее. К примеру, осенью в сырую погоду будет обильное выделение пара. И, если выпускать снаряды часто, то из-за густой дымовой завесы не будет видно фейерверка. Поэтому обычно осенью или в конце лета составляем сценарий салюта так, чтобы между залпами оставался небольшой перерыв.

Особенно сложно проводить салюты зимой: пиротехникам приходится ходить по глубокому снегу, соединять проводку голыми руками. В моей практике были случаи, когда люди обмораживались. Однажды, когда мы создавали салют в Воркуте при минус 39 градусах, многие пиротехники получили травмы.

- Неужели в минус 39 можно проводить салют?

- Пиротехника должна работать от +50 до -45 С. Ограничением для запуска фейерверка является только сильный ветер - со скоростью от 15 метров в секунду и выше.

Владимир Колов уже 19 лет создает пиротехнические шоу в Республике Коми. Фото из личного архива герояФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Да. Перед каждым большим шоу волнуюсь, как артист перед выходом на сцену. Все-таки мы имеем дело с техникой, и в любой момент что-то может пойти не так. Во время салюта пиротехник должен быть максимально сосредоточен, следить за фейерверком и обезвреживать неразорвавшиеся снаряды.- А вы волнуетесь перед салютом?

Наградой для меня служит ликование зрителей. Если я слышу, как народ ликует, то чувствую себя актером, которому аплодирует переполненный зал.

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