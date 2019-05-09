«За каждым портретом – своя история: в Сыктывкаре прошел «Бессмертный полк»

12 тысяч сыктывкарцев и гостей столицы Коми поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Вспомнить своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пришли как взрослые, так и дети. В этом году сбор участников начался возле Театра оперы и балеты. Несмотря на то, что шествие должно было начаться только в 11:10, сыктывкарцы начали стекаться к месту сбора уже к 10 утра.

Участники приходили к Театру оперы и балета задолго до начала шествияФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Среди тех, кто пришел пораньше, были Генрих Николаевич и Галина Михайловна Кановы, которые женаты уже 70 лет. Уже не в первый раз 9 Мая они вместе пронесут портреты своих героических родственников по улицам Сыктывкара. Сегодня Галина Михайловна вспоминает своего брата Илью Кузиванова. Его призвали на фронт, когда сестра была еще маленькой. С войны он так и не вернулся.

Генрих Николаевич и Галина Михайловна Кановы женаты уже 70 лет.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мой брат родился в селе Пыелдино. Его призвали в 20 лет. Был рядовым. Похоронку получили уже после Победы. Мама умерла, так и не узнав, что мой брат погиб. Отец погиб еще в Гражданскую войну. Я росла в детском доме. Мы мало знаем о том, что именно случилось с моим братом. Известно только, что он пропал где-то в районе Польши. Еще в молодости собирались съездить и что-то узнать, но не удалось, - жалеет Галина Николаевна.

Бывший военный летчик Генрих Николаевич с дрожью в голосе рассказывает про своего отца Николая Васильевича Канова, который служил капитанов железнодорожных войск.

- В основном, он был на севере: в Карелии, Мурманской области. Фронт был близко к железнодорожным путям, приходилось их много восстанавливать. В итоге железнодорожная связь с Мурманском не пропадала в течение всей войны. В этом есть и доля труда моего отца, - с гордостью подчеркивает Генрих Николаевич.

Бывший военный летчик Генрих Николаевич с дрожью в голосе рассказывает про своего отца Николая Васильевича КановаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сыктывкарка Нина Пестова неспешно ждала начала «Бессмертного полка», держа в руках фотографии двух своих отцов.

Сыктывкарка Нина Пестова неспешно ждала начала «Бессмертного полка», держа в руках фотографии двух своих отцов.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мой родной отец Константин Кононов. Во время войны он был серьезно ранен. Пока лежал без сознания у него все отобрали: котомку, обувь. Хорошо, что его подобрали медики. Вернулся с войны без глаза, ключицы, с покалеченной правой рукой, - вспоминает Нина Пестова. – А это человек, который меня вырастил и воспитал - мой приемный отец Павел Сутягин. С 1937 года он служил в пограничных войсках. Потом участвовал в боях Великой Отечественной войны, но никаких подробностей нам не рассказывал. Мы даже не знаем, где именно он служил. Такая была секретная работа.

Среди участников акции было много детей. Ребята от 5 до 10 лет держали в руках фотографии своих прадедушек и прабабушек. Кто-то мог рассказать о заслугах своих родственников, а некоторым лишь предстоит о них узнать.

Сыктывкарец Кирилл Гирнинг рассказал о своем дедушке Михаиле КызьюровеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мой дедушка Михаил Кызьюров умер на войне в 1944 году. Он был рядовым и пропал без вести. Мы знаем только, что ему прострелили ногу, он сел на поезд, но до дома так и не доехал. Во время войны он служил в штрафбате, - смотря на маму, рассказывал сыктывкарец Кирилл Гирнинг. – Когда мы участвуем в «Бессмертном полку», то вспоминаем своих бабушек и дедушек, которые были на войне.

Некоторые вместо портретов несли самодельные знамена.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

С небольшим опозданием "Бессмертный полк" двинулся неспешным строем по улице Коммунистической. Впереди школьники сразу нескольких сыктывкарских школ несли копию Знамя Победы, водруженного 1 мая 1945 года на крыше рейхстага в Берлине.

Школьники сразу нескольких сыктывкарских школ несли копию Знамя Победы, водруженного 1 мая 1945 года на крыше рейхстага в Берлине.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Колонна, которой и так не было конца и края, продолжала расти на глазах за счет новых участников, которые вливались в нее по ходу движения.

Сперва «Бессмертный полк» дошел до Стефановской площади, где его уже ждали ветераны Великой Отечественной войны. Проходя мимо них, участники акции пожимали руки ветеранам и отдавали честь. Многие труженики тыла не могли сдержать слез, при виде моря портретов фронтовиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/707811" frameborder="0"></iframe> Сыктывкар. "Бессмертный полк-2019".Ольга СОЛОВЕЙ

Колонна прошла по КоммунистическойФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Финальной точкой маршрута стала площадка возле Свято-Стефановского собора. Епископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим провел литию по погибшим на фронте. К участникам акции обратился глава Коми Сергей Гапликов, который присоединился к «Бессмертному полку» на Стефановской площади.

На Стефановской площади к акции присоединился глава Коми Сергей ГапликовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Здесь мы видим доказательство того, что мы все - единый православный народ. Мы чтим память тех, кто не сберег свою жизнь и отдал ее за будущее, свободу нашей родины. Хочу, чтобы все помнили те страшные времена в письмах, фотографиях, воспоминаниях, песнях и, конечно же, фильмах. Чтобы мы все знали, какой ценой добыта эта победа. Чтобы после нас каждое поколение точно также относилось к памяти и славе героев, отдавших свою жизнь за победу, - подчеркнул глава Коми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/707817" frameborder="0"></iframe> Участники "Бессмертного полка" пришли на Стефановскую площадь..Ольга СОЛОВЕЙ

Владыка Питирим отслужил литию по погибшимФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Напомним, что в 2018 году акция в Сыктывкаре собрала около 12 тысяч человек, в 2017 году - 11 тысяч человек, в 2016- 8 тысяч человек, в 2015 году — 2,5-3 тысяч человек, а в 2014 году в колонне прошли всего 30 человек.

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