2019-05-07T12:15:08+03:00
Общество

В РЖД рассказали, стоит ли жителям Коми надеяться на новые плацкартные вагоны

В компании отметили, что поставок новых вагонов не ожидается, зато отремонтировали старые
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакцииФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В прошлом году мы писали о дряхлых вагонах, курсирующих между Сыктывкаром и Адлером, которые превратили поездку для некоторых сыктывкарцев в настоящий ад. В службе корпоративных коммуникаций филиала ОАО «РЖД» Северная железная дорога ответили, стоит ли надеяться на поступление новых вагонов в этом году.

В 2018 году горожане писали, что трехдневный путь до юга превратился в мучение, потому что в поезде были не предусмотрены кондиционеры. Тогда в РЖД «Комсомолке» ответили, что транспортная компания проводит планомерную замену подвижного состава современными пассажирскими вагонами, оборудованными установками кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Однако в этом году обновления состава ждать все же не приходится.

- Подвижной состав новой постройки в вагонный участок Сыктывкара в 2018 году не поступал. Поставок новых вагонов не ожидается и в 2019 году, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций филиала ОАО «РЖД» Северная железная дорога.

В компании дополнительно сообщили, что в 2018 году 24 вагона прошли капитально-восстановительный ремонт с установкой УВК (установка вентиляционная климатическая) и ЭЧТК (экологически-чистые туалетные комплексы вакуумного типа). 2019 году такой ремонт планируется провести еще в 18 вагонах.

Кстати, в 2018 году в поездах Северного и Северо-Кавказского филиалов ОАО «РЖД», которые курсируют по территории Коми, было задействовано 387 вагонов (255 вагонов Северного филиала, 132 — Северо-Кавказского). Из них 202 вагона оборудованы и кондиционерами, и биотуалетами, 101 вагон — только кондиционерами, 84 вагона — без всех этих благ цивилизации. Зато билеты в вагоны без дополнительных удобств стоят намного дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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