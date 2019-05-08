В День Победы в Коми ожидаются грозы и +25 градусов

В праздничный день, 9 мая, по республике ожидается облачная погода с короткими грозовыми дождями, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Но температурный фон в праздничный день по прежнему останется высоким для этого периода: в ночные часы +7...+12С, днём +13...+18С, в южных районах при облачных прояснениях воздух может прогреться до +25С.

10 мая, с распространением западного антициклона, осадки прекратятся и при северном ветре станет немного прохладней — ночью +2...+7С, днём +13...+18С. Ожидается, что 11-12 мая на территорию республики вместе с южными потоками будет поступать очень тёплый воздух с южных регионов России. И в последний выходной в дневные часы на основной территории республики температура повысится +20...+25С, в южных районах дневной прогрев может увеличиться до +30С.

Наиболее стабильной погода ожидается в Заполярье: здесь в течение всех выходных температура будет близка к 0С отметке, пройдут осадки в виде дождя и снега, в отдельные дни значительные.

Коми ЦГМС приводит любопытные температурные рекорды, зафиксированные в День Победы: 9 мая самые низкие температуры составляли от -15С в Сыктывкаре (1912 г.) до -19С в Воркуте (1969 г.), а самые высокие фиксировались на основной территории до +25С, в Сыктывкаре (1974 г.), Печоре (1982 г.).

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