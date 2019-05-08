Сыктывкарки собрали в лесу близ Седкыркеща 2,5 тысячи литров мусора

Четыре сыктывкарки Ольга Казакова, Светлана Кочанова, Евгения Смирнова и Ольга Одиненко, отправившись на майский пикник в поселок Седкыркещ, обнаружили там несанкционированную свалку. Огромный склад мусора уродовал лесной ландшафт.

- Мы пошли в лесочек, который посоветовал нам посетить паромщик. Живописнейшее место, но там столько мусора! Я видела всякое за свою жизнь, но такое количество мусора да еще в сосновом бору увидела впервые! - поделилась своими впечатлениями Ольга Одиненко в группе «ECO_TIME_KOMI /ЭКО_ТАЙМ_Коми» в соцсети «Вконтакте».

Вот что оставляют сыктывкарцы после отдыха в живописных уголках Седкыркыща. Фото: группа "ECO_TIME_KOMI / ЭКО_ТАЙМ_КОМИ" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

С собой у горожанок имелись мешки для мусора. Они их взяли, чтобы собрать остатки еды после пикника. Обед на свежем воздухе у женщин состоялся, но скромному застолью предшествовал незапланированный субботник. Горожанки не могли спокойно смотреть на огромные горы мусора и вручную собрали пластиковые бутылки из-под пива и прочие отходы.

Уборка территории у горожанок затянулась на три часа. Сыктывкаркам еще пришлось докупать дополнительные пакеты для мусора. В итоге, экоактивистки собрали 9 мешков объемом 120 литров с пластиковыми бутылками и еще 11 таких же мешков неперерабатываемого мусора. Горожанки посчитали: за один субботник они очистили лес близ Седкыркеща от 2,5 тысяч литров отходов.

Пластиковые бутылки горожанки отвезли на переработку, а остальной мусор выбросили в местный деревянный контейнер для мусора. Ольга Одиненко подчеркнула, что состояние бака тоже оставляет желать лучшего: конструкция частично разрушена и открыта всем ветрам.

На берегу экоактивистки обнаружили только один контейнер для сбора мусора, но этот ящик явно нуждается в ремонте. Фото: группа "ECO_TIME_KOMI / ЭКО_ТАЙМ_КОМИ" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

- Кусок живописнейшего леса мы очистили, - подвела итог работы экоактивистка. - Осталось теперь решить вопрос с этим развалившимся "загоном", мусор из которого выметает ветром и вновь разносит по всей территории. Будем выяснять, санкционированное ли это место под мусор и можно ли заменить его баками с крышками или контейнером.

Есть мнение

Юрий Пелевин, руководитель администрации Седкыркыща

- У нас 4 месяца в году бездорожье — это весна и осень, поэтому мы ограничены в возможностях вывозить мусор и даже расчищать свалки. Чтобы навести порядок в поселке необходимо организовать площадку для временного хранения мусора. Пока в бюджете Сыктывкара заложен 1 миллион рублей на обустройство площадки для временного хранения мусора.

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