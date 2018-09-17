2018-09-17T14:45:10+03:00
Общество

Как превратить мусорную дамбу в чистое место для отдыха: героиня проекта «Сам себе волонтер» делится опытом

Ольга Соловей убирает мусор за отдыхающими на дамбе поселка городского типа Краснозатонский
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из личного архива героини статьиФото из личного архива героини статьи
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«Комсомолка» продолжает публиковать истории добровольцев, пытающихся обратить внимание на проблемы, мимо которых проходит большинство людей. В рамках проекта «Сам себе волонтер» Ольга Соловей рассказала, как за полтора часа превратила погрязшую в мусоре дамбу через озеро Выльты в уютную и приятную для прогулок территорию. В этом ей помогло желание видеть родной поселок городского типа Краснозатонский чистым. И никакого волшебства.

«В поселке Краснозатонский, где я живу, есть дамба через озеро Выльты. По ней я бегаю и гуляю. Жители от мала до велика любят здесь отдыхать. Правда, эта любовь выражается весьма странно: люди мусорят в этом месте, не жалея сил.

Каждый год в мае здесь проходит всероссийская акция «Речная лента», в рамках которой убирают устье реки и саму дамбу. Чистота держится «рекордное» количество времени — целую неделю. Затем дамба начинает медленно, но верно зарастать мусором. В основном, люди обожают выкидывать здесь бутылки из-под пива и другой малогабаритный мусор. Наблюдать за растущими свалками во время пробежек — зрелище малоприятное.

8 сентября я твердо решила «Хватит это терпеть». Вместе с другом мы вооружились мусорными пакетами, перчатками и пошли убирать набивший оскомину мусор. Мимо проезжали машины, проходили люди. Ни один из них не предложил помощь, зато все смотрели на нас, как на инопланетян.

Мы справились с мусором за полтора часа. Нашим уловом был пакет, доверху набитый стеклянными бутылками, который мы отнесли до ближайшего мусорного контейнера. С нашей мини-акции чистоты прошло уже больше недели, в течение которой наслаждалась чистотой. Недавно заметила, что в одном месте снова выбросили несколько бутылок. Наверное, скоро придется снарядить очередной десант. Но, думаю, борьба с мусором должна начинаться с самого детства, а именно с родителей, который вырастят в своих детях ощущение: бросать фантики на улице — это противоестественно».

Важно!

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