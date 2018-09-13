«Приходилось вставать в пять утра от писка»: герои проекта «Сам себе волонтер» выкормили выводок котят-сирот

СЕГОДНЯ 14:14 2018-09-13T14:28:29+03:00

Сыктывкарцы Юлия Иевлева и Владимир Барышников спасли от голодной смерти котят, которых выбросили в лесу неизвестные люди

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Месяц назад «Комсомолка» запустила проект «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах на поприще добрых дел или в деятельности по преображению родной республики.

Новые герои проекта — сыктывкарцы Юлия Иевлева и Владимир Барышников. Они спасли от голодной смерти котят, которых выбросили в лесу неизвестные люди. О добром поступке горожан рассказала мама Юлии Людмила Владимировна, позвонив в редакцию по телефону 8 904 239 39 82. Сами горожане слишком скромны, чтобы причислять себя к героя проекта #самсебеволонтер.

«Зять Владимир неделю назад ездил на рыбалку в сторону Максаковки. Возвращаясь в Сыктывкар, он увидел, что на обочине лесной дороги лежат четыре пушистых комочка. Оказалось, что это двухнедельные котята, которых выбросили на верную смерть неизвестные люди. Он позвонил жене с вопросом, что делать с малышами. Дочь Юлия ответила: «Брать!», несмотря на то, что у сына астма, то есть ему противопоказан контакт с пушистыми друзьями.

Малышам выделили целую комнату, куда не пускали внука Даниила. Зять и сын неделю отпаивали котят из соски молоком, примерив на себя «роль мамы-кошки». Кормили малышей каждые три часа. Даже ночью, заслышав писк, они вставали и бежали на зов пушистиков.

Дочь выставила объявление в соцсети, чтобы котят приютили добрые люди. Горожане откликнулись не сразу, но потихоньку малышей начали забирать. Внук уже начал кашлять, астма стала прогрессировать, когда взяли последних котят. Это доказывает, что доброта в людях есть.

Я считаю, что это доброе дело, достойное звания «Сам себе волонтер»: не проехали мимо, не отдали в приют, а выкормили и сумели каждого котенка определить в семью. Это не единственный случай: дочь и зять по возможности помогают кошачьему приюту, отвозя, например, туда старые вещи».

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

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