"Зойкину квартиру" с элементами шоу-бизнеса и пьесу Островского с французским характером представит в Сыктывкаре Вологодский театр драмы

Динамичным спектаклем с использованием секретов и приемов шоу-бизнеса по булгаковской пьесе "Зойкина квартира" начнутся сегодня гастроли Вологодского театра драмы. Постановка режиссера и преподавателя ГИТИСа Алексея Ожогина пройдет на "подмостках" Академического театра драмы имени Виктора Савина. Чем готовы удивить сыктывкарскую публику приезжие актеры, рассказали на сегодняшней пресс-конференции Геннадий Травинов, директор Вологодского драмтеатра, и артисты труппы.

О спектаклях, привезенных в Сыктывкар, представители Вологодского театра драмы рассказали на сегодняшней пресс-конференции.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Год театра в России совпал с юбилеем нашего театра. Нам исполнилось 170 лет. Именно в юбилейный год мы взяли курс на поддержку традиций провинциальных драматических театров, но при этом на обновление репертуара и работу с современными драматургами, - сообщил прессе Геннадий Травинов.

В спектакле "Зойкина квартира" режиссер использовал опыт, полученный в российском шоу-бизнесе. Фото: www.dramtheater.ru

Лучшие постановки сезона составили гастрольную афишу. В частности, зритель увидит две большие премьеры Вологодского театра драмы, поставленные художественным руководителем театра Алексеем Ожогиным, - это "Зойкина квартира" и «Мсье Амилькар, или Человек, который платит». Отметим, что сотрудничество режиссера с Вологодским театром началось только в нынешнем сезоне. Прежде Ожогин успел попробовать свои творческие силы в шоу-бизнесе, в частности, он был постановщиком концерта в Кремлевском дворце для популярного певца Мити Фомина. Более того, Дмитрий Билан, Анастасия Задорожная и Александр Асташенок гордятся тем, что в период учебы в ГИТИСе им преподавал Алексей Ожогин. Опыт, приобретенный в шоу-бизнесе, режиссер использовал в работе над спектаклями.

Наталья Ситникова раскрыла несколько секретов спектакля "Зойкина квартира".Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Это режиссер с современным взглядом на театральное искусство. В "Зойкину квартиру" он привнес свои практические знания из шоу-бизнеса. Это касается декораций, светового оформления, хореографии и выгодного и точного сочетания колоритных персонажей на сцене, - рассказала о спектакле Наталья Ситникова, актриса Вологодского театра драмы.

Актеры проживают сюжет булгаковской пьесы вблизи шести прозрачных кубов - каждая геометрическая фигура символизирует комнату в огромной Зойкиной квартире. Декорации подвижны, в ходе развития действия они будут изменять пространство сцены, нередко превращая квартиру в некое подобие шоу-рум (комнаты для показа мод).

Актер Максим Юлин рассказал о двух спектаклях, привезенных на гастроли в Сыктывкар.Фото: Алиса КОЗЛОВА

По поводу второй премьеры "Мсье Амилькар, или Человек, который платит" высказался актер Максим Юлин:

- Кому-то этот спектакль может показаться странным, возможно даже трудным для понимания, но тем он и интересен. Мы постарались вывезти на гастроли разные постановки, чтобы каждый зритель смог выбрать что-то для себя.

Режиссер Михаил Искандеров называет пьесу "Волки и овцы" французской комедией. Фото:www.dramtheater.ru

Для ценителей классики вологодский театр приготовили утонченную комедию-вальс "Волки и овцы" в постановке режиссера Михаила Искандерова.

- Михаил Вартанович называет пьесу "Волки и овцы" французской комедией, где герои плетут интриги друг против друга: векселя, подлоги, обманы, признания - все это делается красиво, изящно и тонко, как в вальсе, - раскрыл задумку режиссера Максим Юлин.

Режиссер и в качестве музыкального оформления использовал вальсы российских и советских композиторов.

Не оказался забыт юный зритель. Специально для детей вологодские артисты дважды покажут сказку «Пеппи Длинныйчулок».

- Этот спектакль шел в нашем театре 23 года назад. А сейчас ее поставил молодой режиссер Сергей Закутин. Он очень хорошо принимается детьми и взрослыми зрителями. У него получилась красивая, яркая и добрая сказка, - отметила Наталья Ситникова.

Отметим, что гастроли являются обменными. В свою очередь актеры Академического театра драмы им.В.Савина выступят в Череповце и в Вологде. В череповецкий театр труппа повезла на гастроли трагедию Шекспира «Король Лир» и комедию Грибоедова «Горе от ума» и детский спектакль «Сказка про чудесное огниво», а на вологодское сцене наши актеры дадут «Горе от ума», «Чайку»по пьесе Чехова, детективную комедию «Дорогая Памела, или Как пришить старушку» и сказку для юного зрителя.

Ну а Череповецский камерный театр ждут в Сыктывкаре с 7 по 9 июня, в гастрольном репертуаре череповчан криминальная комедия «Мужчина при хорошей женщине», комедия Вампилова «Старший сын» и сказка для детей «Бременские музыканты».

Афиша гастролей Вологодского театра драмы

23 мая, 18:00 – М. Булгаков «Зойкина квартира» (18+)

25 мая, 11:00 – А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» ( 0+)

25 мая, 18:00 – А. Островский, «Волки и овцы» (12+)

26 мая, 11:00 - А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» (0+)

26 мая, 18:00 – И. Жамиак «Мсье Амилькар, или Человек, который платит» (16+)

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