Из Коми на юг летом поедут дополнительные поезда

На время массовых летних отпусков из Республики Коми до города Адлер отправятся дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, пассажиры смогут воспользоваться этими рейсами в июне и июле.

Поезд № 257/258 из Печоры отправится 13 июня и 3 июля в 9.40. В Адлер эти пассажирские составы прибудут 16 июня и 6 июля в 12.04.

Поезд № 258/257 из Адлера выйдет 16 июня в 19.12 и прибудет на станцию Котлас Архангельской области 19 июня в 5.43.

Из Сосногорска поезд № 257/258 отправится 23 июля в 14.21. В Адлер он приедет по расписанию 26 июля в 12.04.

Обратно состав № 258/257 из Адлера в Сосногорск выйдет 6 и 26 июля в 19.12. Пассажиры прибудут в Сосногорск 9 и 29 июля в 15.50.

Уточнить информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) или на сайте ОАО "РЖД".

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