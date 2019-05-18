СК проверяет видео о невыплате зарплаты вахтовикам в Воркуте

Следственный комитет Коми проводит проверку видео, в котором работники ООО «Техноспецстрой» рассказывают о невыплате зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, двухминутное видео состоит из нескольких коротких интервью вахтовиков, работающих в Воркуте. Мужчины рассказали, что уже три месяца трудятся за идею. Денег у них нет, а питаться им негде: столовую предприятия закрыли. Последней каплей стало выселение из общежития. Рабочие не знают, куда идти. Свою ситуацию они описывают так: «Приезжим, голодным, в тундре, где в мае до сих пор снег лежит, идти некуда».

Один из пострадавших вахтовиков Алексей Селезнев рассказал, что 17 мая ситуация начала выправляться в лучшую сторону. О выселении больше речи не идет, а деньги на питание выделили. Причина позитивных перемен - общественная огласка в форме видеообращения. Мужчина рассказал, что служба безопасности фирмы просила удалить ролик, но работники предприятия отказались это сделать. Он добавил, что на место приезжали представители прокуратуры и трудовой инспекции.

– По фактам, изложенным в видеообращении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, – отметили в республиканском СК.