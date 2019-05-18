2019-05-18T15:49:49+03:00
Общество

СК проверяет видео о невыплате зарплаты вахтовикам в Воркуте

Рабочие записали ролик о нарушении своих прав
Поделиться:
Рабочие больше трех месяцев не получают зарплатуРабочие больше трех месяцев не получают зарплатуФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет Коми проводит проверку видео, в котором работники ООО «Техноспецстрой» рассказывают о невыплате зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, двухминутное видео состоит из нескольких коротких интервью вахтовиков, работающих в Воркуте. Мужчины рассказали, что уже три месяца трудятся за идею. Денег у них нет, а питаться им негде: столовую предприятия закрыли. Последней каплей стало выселение из общежития. Рабочие не знают, куда идти. Свою ситуацию они описывают так: «Приезжим, голодным, в тундре, где в мае до сих пор снег лежит, идти некуда».

Один из пострадавших вахтовиков Алексей Селезнев рассказал, что 17 мая ситуация начала выправляться в лучшую сторону. О выселении больше речи не идет, а деньги на питание выделили. Причина позитивных перемен - общественная огласка в форме видеообращения. Мужчина рассказал, что служба безопасности фирмы просила удалить ролик, но работники предприятия отказались это сделать. Он добавил, что на место приезжали представители прокуратуры и трудовой инспекции.

– По фактам, изложенным в видеообращении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, – отметили в республиканском СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Степашин, экс-премьер России: Со Святой Земли решение - не ломать людей через колено в скандале с храмом в Екатеринбурге - выглядит правильным и логичным
Об этом председатель Императорского православного Палестинского общества, вернувшийся в субботу из Иерусалима, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Самолет из Воркуты в Москву отменили из-за неготовности служб аэропорта
В Усинске вахтовик ушел в парикмахерскую и пропал
В Вуктыле женщину шантажировали распространением ее интимных фото
В Усинске начальник цеха украл кабель за 250 тысяч
В Коми снова пройдет всероссийский фестиваль воздухоплавания
В Коми нашли скелетированные останки пропавшего полицейского
Интинец неделю жил в квартире с трупом брата, думая, что он спит
Власти Сыктывкара решили продлить отопительный сезон
Поединок с зимой: в Коми снова выпадет снег
В Ижемском районе нетрезвая женщина врезалась на снегоходе в водонапорную колонку
В Воркуте врач-педиатр борется с раком третьей степени
Сотрудники УФСБ Коми обезвредили вымогателей, которые истязали жертву на глазах жены и детей
Защитники Елены Шабаршиной не добились отвода психиатра для новой экспертизы
В Коми папа перепутал дочь и забрал из садика чужого ребенка
В Усть-Вымском районе 3-летнему ребенка сломали ключицу за то, что он заступился за маму