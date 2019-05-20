Когда школьники Коми начнут сдавать экзамены
На этой неделе в Коми отгремит череда последних звонков и школьники в последний раз сядут за парты, чтобы написать экзамены: 9-классникам предстоит ОГЭ, 11-классникам - ЕГЭ.
"КП-Коми" напоминает, в какие именно дни выпускники будут проверять свои знания.
ЕГЭ
Основной период
27 мая
(пн) — география, литература
29 мая
(ср) — математика Б, П
31 мая
(пт) — история, химия
3 июня
(пн)— русский язык
5 июня
(ср) — иностранные языки (письменно), физика
7 июня
(пт) — иностранные языки (устно)
8 июня
(сб) — иностранные языки (устно)
10 июня
(пн) — обществознание
13 июня
(чт) — биология, информатика и ИКТ
Резервные дни:
17 июня
(пн) — география, литература
18 июня
(вт) — история, физика
20 июня
(чт) — биология, информатика и ИКТ, химия
24 июня
(пн) — математика Б, П
26 июня
(ср) — русский язык
27 июня
(чт) — иностранные языки (устно)
28 июня
(пт) — обществознание, иностранные языки (письменно)
1 июля
(пн) — по всем учебным предметам
ОГЭ
24 мая
(пт) - иностранные языки
25 мая
(сб) - иностранные языки
28 мая
(вт) - русский язык
30 мая
(чт) - обществознание
4 июня
(вт) - обществознание, информатика и ИКТ, география, физика
6 июня
(чт) - математика
11 июня
(вт) - литература, физика, информатика и ИКТ, биология
14 июня
(пт) - история, химия, география
Резервные дни:
25 июня
(вт) - русский язык
26 июня
(ср) - обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология
27 июня
(чт) - математика
28 июня
(пт) - география, история, химия, литература
29 июня
(сб) - иностранные языки
1 июля
(пн) - по всем предметам
2 июня
(вт) - по всем предметам
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ИСТОЧНИК KP.RU