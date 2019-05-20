Когда школьники Коми начнут сдавать экзамены

На этой неделе в Коми отгремит череда последних звонков и школьники в последний раз сядут за парты, чтобы написать экзамены: 9-классникам предстоит ОГЭ, 11-классникам - ЕГЭ.

"КП-Коми" напоминает, в какие именно дни выпускники будут проверять свои знания.

ЕГЭ

Основной период

27 мая

(пн) — география, литература

29 мая

(ср) — математика Б, П

31 мая

(пт) — история, химия

3 июня

(пн)— русский язык

5 июня

(ср) — иностранные языки (письменно), физика

7 июня

(пт) — иностранные языки (устно)

8 июня

(сб) — иностранные языки (устно)

10 июня

(пн) — обществознание

13 июня

(чт) — биология, информатика и ИКТ

Резервные дни:

17 июня

(пн) — география, литература

18 июня

(вт) — история, физика

20 июня

(чт) — биология, информатика и ИКТ, химия

24 июня

(пн) — математика Б, П

26 июня

(ср) — русский язык

27 июня

(чт) — иностранные языки (устно)

28 июня

(пт) — обществознание, иностранные языки (письменно)

1 июля

(пн) — по всем учебным предметам

ОГЭ

24 мая

(пт) - иностранные языки

25 мая

(сб) - иностранные языки

28 мая

(вт) - русский язык

30 мая

(чт) - обществознание

4 июня

(вт) - обществознание, информатика и ИКТ, география, физика

6 июня

(чт) - математика

11 июня

(вт) - литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14 июня

(пт) - история, химия, география

Резервные дни:

25 июня

(вт) - русский язык

26 июня

(ср) - обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология

27 июня

(чт) - математика

28 июня

(пт) - география, история, химия, литература

29 июня

(сб) - иностранные языки

1 июля

(пн) - по всем предметам

2 июня

(вт) - по всем предметам

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