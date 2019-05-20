В Сыктывкар прибыла древнерусская ладья XIV века, на которой реконструкторы Коми отправятся в уникальную экспедицию

В Сыктывкаре историко-реконструкционный клуб «Кречет» организовал фестиваль средневековых ремесел «ПирФест». На нем горожане пробовали жаренного на вертеле зайца, учились ткать на станке и ковать. Но гвоздем мероприятия стала древнерусская ладья, на которой в июле реконструкторы отправятся в уникальную экспедицию «Водно-волоковый путь».

19 мая у Центра средневековых ремесел, который располагается недалеко от спортивной базы «Динамо», реконструкторы в старинных костюмах, костры, вертел с мясом и едкий дым переносили участников «ПирФеста» на несколько веков назад. Иллюзия была бы полной, если бы не гости праздника в «мирских» нарядах.

На «ПирФесте» можно было сплести пояс по средневековым технологиямФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Гвоздь «ПирФеста» – древнерусская ладья, на которой через полтора месяца реконструкторы пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века по рекам Коми. На днях ладью транспортировали из Петразаводска, где ее изготовили мастера на верфи деревянного судостроения «Варяг». По словам участников экспедиции, ладья превзошла самые смелые ожидания.

Участники экспедиции говорят, что ладья превзошла самые смелые ожиданияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Участники «ПирФеста» делали селфи на фоне средневековой ладьи, изучали тяжелые весла, оценивали сиденья. Пока ладья стоит на земле, не почувствуешь сопротивление непослушных волн, которые вытягивают силы, и мук неподвижного многочасового сидения. Все это предстоит опробовать участникам экспедиции уже через полтора месяца. Уже совсем скоро средневековую ладью спустят на воду, и реконструкторы оценят ее в деле.

Реконструкторы даже построили коптилню, чтобы заготовить рыбы и мяса для походаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что экипаж экспедиции состоит из 11 человек - это представители реконструкторского и туристического сообщества Коми. В начале июля они на средневековой ладье стартуют от села Усть-Ухта, а завершат экспедицию через месяц чуть дальше деревни Нонбург Усть-Цилемского района Коми.

Участники «ПирФеста» попробовали зайца от шеф-повара Артема РазмысловаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Длина маршрута составит 650 км. На протяжении этого пути участники похода проживут жизнь средневекового человека. В этом им помогут древнерусские наряды, отсутствие соцсетей и других благ цивилизации. Реконструкторы даже костер будут разводить кресалом. На случай непредвиденных ситуаций у них будет современная аптечка и аварийный набор, ведь главная задача похода - комфортно пройти маршрут и спокойно завершить экспедицию.

Капитан корабля Константин Казаков приглашает всех на запуск ладья в Еляты ClubФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

СПРАВКА

- Корабль — реплика средневековой древнерусской ладьи — построен в Петрозаводске на верфи деревянного судостроения «Варяг».

- Длина корпуса — 8 м, ширина — 2,3 м, высота борта - 0,9 м.

- Вес корпуса составит 0,8 тонны.

Ладья оборудована веслами - их восемь штук. Их реконструкторы мастерят сами.

- Для корпуса, мачты и реи используется корабельная сосна.

- В качестве прототипа ладьи была использованы славянская ладья из Ральсвика (остров Рюген, Германия) и скандинавские корабли из Роскилде (остров Зеландия, Дания).

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