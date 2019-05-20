2019-05-20T17:58:34+03:00
Общество

Минпром Коми возглавил «варяг» из Орловской области

В свои 36 лет Александр Ремига имеет серьезный опыт работы в региональном правительстве
Алиса КОЗЛОВА
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Александр Ремига - новый руководитель минпрома Коми.Александр Ремига - новый руководитель минпрома Коми.Фото: Архив "КП"
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В Коми — новый руководитель министерства инвестиций, промышленности и транспорта. Исполняющим обязанности министра назначен Александр Ремига. Эту информацию «КП в Коми» подтвердили в пресс-службе минпрома.

В связи со скоропостижной смертью вице-премьера министра правительства и министра инвестиций, промышленности и транспорта РК Николая Герасимова пост руководителя министерства освободился. Напомним, министр ушел из жизни 2 ноября 2018 года. Исполняющим обязанности главы минпрома был назначен первый заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих. Сейчас кресло министра занял 36-летний Александр Ремига.

Справка «КП в Коми»

Александр Александрович Ремига родился 14 июля 1982 года в городе Североморск Мурманской области. Имеет два высших образования: окончил Военно-морской инженерный институт и Северо-Западную академию госслужбы.

До 2009 года его деятельность была связана с бизнесом, в частности, он возглавлял российско-португальскую цементную компанию «ИТ-Альянс».

В 2009 году Александр Ремига перешел в жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга.

В 2014 году — заместитель руководителя Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

В 2016 году — заместитель главы правительства Орловской области по вопросам транспорта,дорожного хозяйства, ЖКХ и ТЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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