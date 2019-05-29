2019-05-29T11:17:37+03:00
Политика

Зампреда правительства Коми Ларису Максимову освободили от должности

Это связано с утратой доверия
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Фото: http://rkomi.ru/news/36765/Фото: http://rkomi.ru/news/36765/
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Лариса Максимова освобождена от должности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми в связи с утратой доверия.Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 29 мая, Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Это явилось следствием непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась. То есть за неисполнение обязанности, предусмотренной статьей 11 Федерального закона «О противодействии коррупции».

- Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции, - прокомментировал своё решение руководитель региона Сергей Гапликов.

Распоряжение Главы Республики Коми от 29 мая 2019 года №122-р

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 статьи 84 Конституции Республики Коми, пунктом 6 части 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 26 декабря 2013 г. № 140-РЗ «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»:

1. Освободить Максимову Ларису Владимировну от должности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми в связи с утратой доверия.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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