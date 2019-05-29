Главный архитектор Сыктывкара о благоустройстве Коммунистической: «Пешеходные зоны в гранитном исполнении появятся впервые»

В Сыктывкаре на прошлой неделе вырубили большую часть деревьев на участке от улицы Советская до улицы Кирова. С помощью этого неприятного сюприза сыктывкарцы узнали о реконструкции спуска в Кировскому парку. Оказалось, что на обустройство спуска к Кировскому парку мэрия потратит 42.6 млн рублей. Совсем скоро в столице Коми начнутся работы по преображению улицы Коммунистическая на участке от улицы Советская до сквера за Стефановской площадью. Не забудут и улицу Ленина, которая приобретет обновленный вид на отрезке от улицы Куратова до улицы Бабушкина. На преображение этих участков улиц мэрия заложила рекордные 140,57 млн рублей.

Однако несмотря на подробные технические задания, размещенные на сайте госзакупок, реконструкция оставляет много вопросов. Их мы задали главному архитектору столицы Коми Владимиру Рунгу.

- В Сыктывкаре сейчас идет активный период благоустройства улицы Коммунистической. Существует ли концепция благоустройства исторической части города, в которую включены изменения на означенных участках?

- Утвержденной концепции благоустройства исторической части Сыктывкара нет. Но, разумеется, мы предполагаем дальнейшее обустройство пешеходной сети в исторической части с использованием классических цветов и материалов: серого и светло-серого гранита. Работы по благоустройству центральной исторической части города будут продолжены, чтобы исторический центр смотрелся в едином стиле. Набережная также планируется в гранитном исполнении и будет перекликаться с мощением улицы Коммунистической.

Эскиз благоустройства спуска к Кировскому парку в Сыктывкаре

- Когда в 2018 году проходили общественные обсуждения по проектам благоустройства улицы Коммунистической? В каком виде (сбор предложений, собрание) проходили обсуждения?

- Согласно законодательства проведение общественных обсуждений (слушаний, сходов) при реализации такого рода проектов не требуется. Вместе с тем, администрацией города в различных форматах и на разных площадках (на общегородских планерках, в пресс-релизах, комментариях для СМИ и т.д.) неоднократно озвучивались планы благоустройства исторической части города, в том числе в районе Советской – Коммунистической – Ленина. Замечаний и предложений от общественности в адрес администрации города не поступало. Кроме того, 11 апреля 2018 года обсуждения проходили с собственниками зданий, располагающихся на улице Коммунистической. Также 24 апреля 2019 года проводилось собрание с собственниками зданий по обсуждению проекта благоустройства.

- Будут ли вслед за реконструкцией улицы Коммунистической преобразованы фасады торговых центров, находящихся на перекрестке улиц Советской и Коммунистической? Ныне они пестрят безвкусной и разномастной рекламой, которая портит внешний вид исторического центра.

- Да, фасады торговых центров планируется преобразовать. Администрация города уже направила в адрес собственников зданий письма с требованием привести вывески на фасадах зданий в соответствие с Правилами благоустройства Сыктывкара, утвержденных Советом города.

Плоскостная визуализация проекта благоустройства улицы Коммунистической и Ленина

- В описании проекта I этапа реконструкции улицы Коммунистической, то есть спуска к Кировскому парку, сказано, что «будут организованы пешеходные зоны в гранитном исполнении». В техническом обосновании проекта на сайте госзакупок II этапа реконструкции сказано, что «покрытие парковок для машин вдоль улицы Коммунистическая будет из гранитной брусчатки». В Сыктывкаре впервые появятся гранитные мостовые? Каков срок их службы?

- Пешеходные зоны в гранитном исполнении появятся в Сыктывкаре впервые. Будут обустроены гранитом тротуары и «карманы» по улице Коммунистической. Срок службы гранита не ограничен, если, конечно, следить за тротуарами и содержать их должным образом.

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