"Угрозы экологии нет!" - глава минприроды Коми уверен, что космический мусор не вреден

"Комсомолка" уже писала, что в Коми планируется изменить территорию падения космического мусора. Ступени и прочие части ракетоносителей, запускаемые на космодроме "Плесецк", приземлялись в лесах Ижемского, Удорского, Княжпогоского и Корткеросского районах. Сейчас в зоне падения частично окажутся Троицко-Печорский и Усть-Куломский районы. Как это отразится на экологии муниципалитетов? На этот вопрос "КП в Коми" ответил Роман Полшведкин, министр природных ресурсов и окружающей среды РК.

- Да, действительно, будет изменена траектория прохождения ракетоносителя "Союз-2". Но угрозы экологии нет. В районы будут падать не двигатели и не первая ступень ракетоносителя, а обтекатель, то есть часть обшивки. Обтекатель не несет в себе топливо, в его состав не входят тяжелые металлы или радиоактивные вещества, он сделан из сверхпрочного композитного материала, - сообщил "КП в Коми" Роман Полшведин перед коллегией минприроды региона.

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