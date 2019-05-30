2019-05-30T10:37:28+03:00
Общество

В новом корпусе СГУ на Коммунистической будут учиться гуманитарии

Однако руководство вуза до сих пор не может сказать, во сколько обойдется проект реконструкции здания
Ольга СОЛОВЕЙ
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Примерно так будет выглядеть будущий корпусПримерно так будет выглядеть будущий корпусФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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1 сентября 2018 года в Сыктывкаре общественности представили эскиз проекта будущего обновленного корпуса СГУ им. Питирима Сорокина. Реконструкция ждет старый корпус КГПИ. Сейчас его изношенность составляет 80%. Тогда сообщалось, что новое здание должно украсить улицу Коммунистическую к 2021 году, то есть к 100-летию Коми.

«КП-Коми» решила выяснить, как продвигаются дела в вопросе масштабной стройки. Сейчас реконструкция учебного корпуса находится на подготовительной стадии. В настоящий момент в вуз еще не поступили средства на финансирование проектной документации от Министерства науки и высшего образования России. Когда деньги придут, то будет объявлен конкурс на определение подрядчика по созданию проектно-сметной документации.

Вопрос сколько же в итоге будет стоить проект – все еще не решен.

- Об окончательной стоимости проекта по реконструкции учебного корпуса говорить рано. Мы рассчитываем, что работы по созданию проектной документации и расчету стоимости строительства должны завершиться к началу 2020 года. Известно, что на это в федеральном бюджете заложено 813,6 млн рублей, - ответили «Комсомолке» в университете.

На сегодняшний день до конца непонятно и как будет выглядеть будущее здания, так как все еще не определен подрядчик. На своем сайте университет продолжает принимать пожелания горожан по поводу реконструкции корпуса. Уже поступило более 100 предложений в устной и письменной форме. Большая часть из них учтена в эскизном проекте, который презентовали в сентябре. В основном предложения касались сохранения узнаваемого архитектурного стиля и сохранения направленности использования этого здания. В эскизе учтено, что в здании должен быть размещен спортивный зал с трибунами, библиохолл, актовый зал, просторные учебные аудитории.

Также руководство вуза постепенно приходит к понимаю, кто же все-таки будет учиться в новеньком корпусе. Уже известно, что за новыми партами будут сидеть студенты институтов педагогической и гуманитарной направленности, а вот новых естественнонаучных и физических лабораторий на Коммунистической, 21 не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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