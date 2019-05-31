2019-05-31T14:34:30+03:00
Общество

Как изменится сыктывкарский аэропорт имени Петра Истомина после переименования

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более чем 40 аэропортам страны
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более чем 40 аэропортам страны. Таким образом, спустя полгода после проведения итогов голосования проекта «Великие имена России», сыктывкарскому аэропорту официально присвоили имя Петра Истомина.

Вопросов к проекту осталось много. Когда будет изменено имя аэропорта? Будут ли объявлять новое название аэропорта для прилетающих и улетающих пассажиров? Разместят ли табличку с именем героя? И сколько это все будет стоить? Все эти вопросы мы задали директору сыктывкарского аэропорта Владимиру Александрову.

Несмотря на то, что указ подписан, официальные документы до сыктывкарского аэропорта еще не дошли. Но в преддверии переименования проходит несколько подготовительных мероприятий:

- По настоящее время мы не имеем официальных документов на право носителя имени летчика Петра Истомина. Но мы готовим информационные письма для авиакомпаний, летающих в аэропорт Сыктывкара, записываем голосовые сообщения для прилетающих и улетающих пассажиров, которые будут транслироваться по аудио каналам внутри терминала, собираем материалы для оформления мемориальной доски в здании аэровокзала, - сообщил директор структурного подразделения АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Сыктывкар» Владимир Александров.

Кстати, в связи с переименованием, менять документы, печали и штампы аэропорта не будет. Сообщить затраты на мероприятия, связанные с мероприятием, в структурном подразделении тоже затруднились, так как реализация проекта находится в подготовительной стадии.

Напомним, что проект «Великие имена России» подошел к концу в начале декабря прошлого года. По его итогам 29 тысяч сыктывкарцев проголосовали за новое имя для столичного аэропорта. Победа досталась первому коми летчику Петру Истомину. За него проголосовали 12504 человек (42%). На втором месте – Николай Оплеснин с 8866 голосами (29%). За Юрия Спиридонова отдали на 554 голоса меньше (28%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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