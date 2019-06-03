2019-06-03T17:17:16+03:00
Общество

Меценат-миллионер из Айкино посмертно получил международную премию

Евгений Попов признан "Человеком года" на фестивале социальной рекламы и коммуникаций
Алиса КОЗЛОВА
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Евгения Попова уже нет в живых, но имя его продолжает звучать на престижных площадках страны.Евгения Попова уже нет в живых, но имя его продолжает звучать на престижных площадках страны.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Знаменитый пенсионер-меценат из Айкино Евгений Попов посмертно удостоен премии "Человек года в социальной рекламе и коммуникациях" в рамках международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций "Lime-19".

"Lime" проводится с 2010 года с целью поощрения талантливых рекламистов, способных предложить эффективные решения социальных проблем. В нынешнем году устроители конкурса учредили номинацию "Человек года".

- Нам важно обозначить важность и значимость личности в коммуникациях, то есть в процессах взаимодействия и отношений между людьми. На эту премию были выдвинуты 10 кандидатов, но когда мы прочли историю Евгения Попова, сразу стало ясно: этот человек достоин победы, - рассказала "КП в Коми" Анастасия Красновская, участник организационного комитета конкурса.

Напомним, престарелый пенсионер из Айкино Евгений Попов стал знаменит на всю страну благодаря своему широкому жесту: он передал миллион рублей реабилитационному центру для несовершеннолетних "Гаврош" в деревне Гам. Скромный дедушка копил эти деньги с 1954 года и хотел построить благоустроенный дом. Но под старость отдал накопленный капитал детям.

Вместе с Евгением Поповым премии удостоилась 82-летняя Екатерина Дзалаева - почтальон в Северной Осетии. Несмотря на глубокую старость она три раза в неделю разносит почту по горным поселкам и базам отдыха в Северной Осетии.

Победителям полагается статуэтка и диплом. Сейчас устроители фестиваля решают вопрос, как передать призы в Усть-Вымский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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