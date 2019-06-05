Жители Усть-Кулома о падении космического мусора с Плесецка: «Наше мнение никого не интересует»

На территории Усть-Куломского района может приземлиться обшивка с носа аппарата «Глонасс-К2» и разгонного блока «Фрегат», который запустят с Плесецка. Местных жителей поставили об этом в известность на специальных общественных слушаниях. О том, что стало им известно после мероприятия, они рассказали порталу «Комсомольская правда в Коми».

Как сообщают местные жители, на общественные слушания в Доме культуры пришло около 150-200 человек. Организаторы мероприятия - представители ООО «Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта» из Москвы. На заседании прозвучало, что район падения, в основном, Тимшер и Лопьювад.

- Если коротко, то представитель организации, которая занимается оценкой воздействия на окружающую среду пусков этих ракет, уверял присутствующих, что на выбранном участке на границе Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов будут 2-3 раза в год падать только головные обтекатели ракет, не имеющие контакта с ракетным топливом. Ступени падать не будут, они до нас не долетают, - рассказала местная жительница Елена Ключко.

Местных жителей, присутствующих на собрании, покоробило, что общественные слушания не предполагали голосования «за» или «против». У людей сложилось впечатление, что их просто поставили в известность о падении космического мусора. Однако их мнение по этому вопросу учитывать не собираются.

- Не ушли от внимания несколько тревожных моментов. Во-первых, слушания не предполагали голосования - «за» или «против». Можно только задавать вопросы и делиться предложениями. Решение уже принято, нас спрашивать закон не обязывает. Во-вторых, докладчик не представил достаточно информации, чтобы присутствующие хотя бы разобрались в вопросе, а не то что уверились в сказанном, - отметила Елена Николаевна.

Люди с недоверием отнеслись к результатам общественных слушаний. Это, в том числе, реакция на экологические события, которые происходят в стране:

- Учитывая опыт соседнего региона (события на Шиесе — ред.), где точно так же население уверяют, что все безопасно, что власть исполняет закон, а на самом деле готовится экологическая катастрофа, у нас есть право больше не верить, - подытожила Елена Ключко.

Отметим, что в Троицко-Печорском районе сегодня, 5 июня, также пройдут публичные слушания по аналогичному поводу. Этот район также тоже может стать территорией, куда будут приземлятся обломки «Глонасс-К2» и разгонного блока «Фрегат».

В настоящее время в Коми «космический мусор» падает в трех районах - в Удорском, Княжпогостском и Корткеросском районы. Местные жители годами собирают металлолом, делают из него лодки и сани. Правда, со временем они стали опасаться этого занятия: в районах падения ступеней ракет люди в два раза чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы и, в том числе, с раком. Этими данными делятся сами местные жители.

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