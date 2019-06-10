Эксперт о космическом мусоре над Коми: «Ближе всего обломки ракет упадут у поселков Лопьювад и Якша»

В Коми определены две новых территории падения частей ракеты-носителя с космодрома Плесецк. В этом году головные обтекатели, то есть передние части ракеты, упадут в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах.

Владимир Тушонков - руководитель московской компании «Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта» , которая специализируется на экологическом обеспечении ракетно-космической деятельности, - рассказал «Комсомолке», почему расширили районы падения и опасно ли это для экологии и населения Коми.

Как пояснил Владимир Тушонков, головной обтекатель ракеты-носителя выполняет важную роль в процессе выведения космического аппарата на орбиту. Он снижает аэродинамическое сопротивление ракеты-носителя «Союз-2» в полете и защищает ее от силового и теплового воздействия набегающего потока воздуха. После того, как ракета пройдет плотные слои атмосферы, обтекатель падает на землю.

- Траектория полета головного обтекателя, которая затрагивает новые районы Коми, изменилась из-за увеличения его массы, - отметил Владимир Николаевич. - Створки головного обтекателя сделаны из материалов, которые не содержат радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения, опасных химических веществ и соединений, поэтому экологической опасности обтекатель не представляет.

Места падения головного обтекателя расположены на незаселенных территориях Коми. Однако в целях безопасности за 10 дней до приземления «космических гостинцев» органы власти будут оповещать местных жителей, чтобы они держались подальше от возможного места приземления обтекателей. Падать части ракет в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах будут не более 1-2 раз в год.

- Местные жители даже не почувствуют встряску, потому что места падения головных обтекателей отдалены на 25-30 км от населенных пунктов, - отметил специалист.

В течение недели после падения на предполагаемое место приземления частей ракеты будут приезжать службы с Роскосмоса, которые имеют допуск к этой работе. С помощью специализированной техники подготовленный персонал найдет части обтекателя и вывезет их с территории Коми.

- Механическое загрязнение района падения створками головного обтекателя будут носить локальный и кратковременный характер, - отметил Владимир Тушонков.

Эти же специалисты Роскосмоса будут фиксировать и анализировать воздействие падающих фрагментов на почву и растительность.

Отметим, что на прошлой неделе московский эксперт познакомил с этой информацией на общественных слушаниях жителей Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов. На этой встрече люди узнали, что диаметр падения обтекателя займет около 300 метров.

Границу района падения специалисты обрисовывают в форме эллипса, она будет составлять 10-15 км. Кроме этого от границы района падения до населенного пункта расстояние составит от 10,5 до 19,4 км. Например, в Усть-Куломском районе расстояние от поселка Лопьювад до границы района падения составит 10,5 км, от Тимшеры - 14,2 км, от Белоборска - 14,9 км. В Троицко-Печорском районе расстояние от границы падения космического мусора до поселка Якша составит 11 км, до Мамыля - 17,8 и до Знаменки - 19,4 км. Как заверил Тушонков, зона падения не затронет девственные леса Печоро-Илычского биосферного заповедника.

Отметим также, что согласно заключенному 15 лет назад договору в Коми выделили четыре района падения отделяющихся частей ракет-носителей «Союз» общей площадью 952,65 тыс. гектаров: «Вашка» (Удорский район), «Печора» (Печорский, Усинский, Ижемский районы), «Усть-Цильма» (Усть-Цилемский район), «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы).

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