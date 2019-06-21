Ольга Прокофьева:"Сыктывкар мне запомнился верблюдом на снегу"

Сегодня вечером остроумной комедией "Пигмалион" откроются сыктывкарские гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Зрителей столицы Коми ждет встреча с именитым актером Игорем Костолевским, а также с Ольгой Прокофьевой (всероссийскую славу ей принесла роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня"), а также молодой артисткой Натальей Палагушкиной.

На пресс-конференции журналисты узнали, как формировалась гастрольная афиша для Сыктывкара.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Визит московского театра стал возможен благодаря всероссийскому проекту "Большие гастроли". На сцене театра драмы артисты из Первопрестольной дадут три спектакля, заявленных в жанре комедия, - это также "Плоды просвещения" по одноименному произведению Льва Толстого и постановка пьесы Островского "Бешенные деньги". По какому принципу формировалась гастрольная афиша, рассказали на сегодняшней пресс-конференции руководители театра и сами артисты.

- Гастрольный репертуар интересен, в первую очередь, литературной основой - мы привезли постановку мировой и русской классики. Мы очень надеемся, что вашему зрителю понравятся наши спектакли. Во всяком случае, в Москве эти постановки проходят с большим успехом, - сообщил прессе Александр Стульнев, директор театра, и обратил внимание на авторов спектаклей. - Мы постарались представить спектакли трех поколений режиссуры.

Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева выступят в роли партнеров на спектакле "Пигмалион" . Фото:www.mayakovsky.ru

"Пигмалион" поставил мэтр советской и русской режиссуры Леонид Хейфец. Комедия "Плоды просвещения" появилась на сцене московского театра как дань памяти легендарному режиссеру Петру Фоменко.

- В свое время режиссер нашего театра Андрей Гончаров пригласил своего ученика Петра Фоменко, чтобы тот поставил комедию по пьесе Толстого "Плоды просвещения". Этот спектакль имел большой успех, там играли Лазарев, Немоляева, Лобоцкий и многие другие известные артисты. Постановка шла 23 года. А когда в театр пришел режиссер Мигдаугас Карбаускис, то он взял эту пьесу, чтобы поставить в память о своем учителе Петре Фоменко, - рассказал предысторию спектакля в репертуаре театра его директор.

Мигдаугас Карбаускис даже включил цитаты из постановки своего педагога.

Третий спектакль взялся поставить молодой режиссер Михаил Шульман, свою работу он охарактеризовал как комедия одержимости. Все три постановки вошли в репертуар театра относительно недавно: четыре или два года назад.

На пресс-конференции выяснилось, что театр Маяковского в некоторой степени связан с Республикой Коми.

- В нашей труппе работает актриса Александра Равенских, дочь знаменитого режиссера Бориса Равенских. В свое время он поставил спектакль "Свадьба с приданным" по пьесе коми драматурга Николаем Дьяковновым, - отметил Анатолий Лобоцкий.

Ольга Прокофьева оценивает культурный уровень зрителей по звонкам телефонов во время спектакля.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В свою очередь актриса Ольга Прокофьева поделились воспоминаниями, связанными с Сыктывкаром. Парадокс, в памяти артистки северный город ассоциируется с верблюдом, кораблем пустыни.

- В Сыктывкаре я была зимой, но ваш город запомнился очень забавным случаем. Мы выезжали на машине в соседний город, и под зачеркнутой вывеской "Сыктывкар" на снегу стоял верблюд и жевал сено, - поделилась воспоминаниями Ольга Прокофьева.

Актриса также рассказала журналистам, как ее выбивают из роли звуки сотовых телефонов.

- Знаете, бывает, что и публика хорошая и зритель нас принимает, но в течение спектакля то и дело в зале раздается звонок мобильного телефона. Бывает, что в зале просто стоит перезвон. Для меня это показатель уровня культуры зрителя, - призналась артистка.

Вполне естественно, что на пресс-конференции внимание прессы было приковано к Игорю Костолевскому. Корреспондент "КП в Коми" также не преминула задать несколько вопросов легендарному артисту и президенту национальной премии "Золотая маска".

- Игорь Матвеевич, где зритель более требовательный - в провинции или в столице?

- По мне зритель везде одинаковый, многое зависит от актеров. Если ты выходишь на сцену и тебе есть что сказать, то есть тебя трогает и увлекает пьеса и спектакль, тогда на это отреагирует зритель. Если ты отрабатываешь номер, то есть выходишь на сцену, не вкладывая себя, то и зритель тебя не будет воспринимать. Зритель везде требовательный. Недавно я был в Омске и Южно-Сахалинске - там потрясающий зритель. Публику не обманешь.

- Как обычно вы настраиваетесь на спектакль, чтобы играть с самоотдачей?

- Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. У каждого артиста свои хитрости. Иногда я прихожу за час до спектакля, повторяю текст. Но это настолько личное, я бы даже сказал, интимное для артиста, что говорить об этом не хочется.

- Как вы относитесь к современному прочтении классики? (вопрос журналиста "Коми му")

- Если в этом прочтении не теряется классика, если ее не подменяют нецензурной лексикой и это сделано талантливо и со вкусом - почему бы и нет. Классическая драматургия имеет право на существование и различные варианты трактовкой. К сожалению, большинство экспериментов над классикой заканчиваются подменой, якобы квазисовременными аллюзиями. Самое противное, когда это выдается за новое. А это все уже давно прошедшее, старое. В 50-60-е годы прошлого века европейский театр занимался этим со страшной силой. А когда какой-нибудь молодой московский режиссер выворачивает пьесу Чехова, представляя это как ноу-хау, мне это неинтересно.

- Было ли вам страшно присваивать "Золотую маску" балету "Нуриев"? Как-никак режиссер спектакля Кирилл Серебренников оказался под уголовным преследованием и в Большом театре премьера балета ознаменовалась скандалом.

- С Серебренников все закончилось, он сейчас уже на свободе (режиссеру смягчили меру пресечения). Он под подпиской о невыезде, но это не отменяет его талан. Это по-настоящему талантливый спектакль. Да, Большой театр отложил премьеру, поскольку спектакль требовал доработки. Но премьера состоялась, и спектакль шел, даже когда режиссер находился под домашним арестом.

На этом пресс-конференция была закончена. Отметим, что гастроли Театра им.Маяковского проходят в рамках летнего театрального фестиваля "Межсезонье -2019".

Программа гастролей театра им. Вл. Маяковского:

21 июня, 18:30 – Б. Шоу «Пигмалион», 16+

22 июня, 18:00 – Л. Толстой «Плоды просвещения», 12+

23 июня, 18:00 – А. Островский «Бешеные деньги», 16+

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