2019-06-15T13:43:33+03:00
Общество

В Коми разрешили убить трех медведей

Они представляют угрозу для населения
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Животные выходили к людям в Усинске и ИнтеЖивотные выходили к людям в Усинске и ИнтеФото: Игорь ТРИЕР
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В Коми разрешили отстрел трех медведей, так как эти животные представляют угрозу для населения. Соответствующие приказы подписал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Роман Полшведкин.

Согласно первому документу, на территории общедоступных охотничьих угодий Усинска можно убить двух медведей. Второй документ разрешает отстрел животного в Инте. Срок для ликвидации хищников - с 14 по 30 июня.

По словам министра, медведи стали выходить к людям в Усинск и Инту.

– Животные представляют угрозу здоровью и жизни местных жителей. Поэтому мы вынуждены принять такое решение, – сказал Полшведкин агентству «Комиинформ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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