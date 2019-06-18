2019-06-18T11:02:12+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара прокомментировал возможность Александра Калинина снова стать руководителем Эжвы

На сегодняшний день подобных предложений в адрес администрации города не поступало
Ольга СОЛОВЕЙ
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Сейчас Александр Калинин работает в "Единой России"Сейчас Александр Калинин работает в "Единой России"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В конце мая экс-руководитель Эжвы Александр Калинин был освобожден от уголовной ответственности. Напомним, чиновника обвиняли в халатности (ч.1. ст. 293 УКРФ). После закрытия дела Калинин перешел работать в исполком Коми регионального отделения партии "Единая Россия". При этом сам он заявил, что не может точно сказать, вернется ли когда-нибудь на госслужбу.

Сегодня на брифинге после общегородской планерки в мэрии Сыктывкара журналисты поинтересовались у Валерия Козлова, а есть ли в планах администрации снова брать Калинина на работу.

- По Александру Калинину вопрос к Александру Калинину. На сегодняшний момент он не является сотрудником администрации Эжвинского района. Каких-либо обращений в наш адрес не поступало, - пояснил мэр Сыктывкара. - На сегодняшний момент есть исполняющая обязанности. Я думаю, что в обозримом будущем мы будем определяться с кандидатурой на пост руководителя Эжвы. Этот вопрос будет вынесен на сессию Совета города, потому что руководитель администрации Эжвинского района назначается после согласование его кандидатуры с Советом. Ближайшая сессия пройдет в августе или сентябре.

Напомним, что сейчас кресло исполняющего обязанности руководителя Эжвы занимает Елена Кокарева. До назначения она работала заместителем руководителя администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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