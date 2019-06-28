2019-06-28T15:07:04+03:00
Общество

В Воркуте дорожные ямы засыпали колотым шифером

Горожане с юмором отнеслись к "ноу-хау"
Алиса КОЗЛОВА
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группа "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте"группа "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В Воркуте горожане вынуждены засыпать ямы на дорогах колотым шифером. Недавно фотографии дорожных изъянов с "шиферной" начинкой появились в группе "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте". Конечно, оригинальное "ноу-хау" не осталось незамеченным.

Снимок был сделан вблизи дома по ул.Ленина, 52"б". Автор фотографии (попросил не афишировать свое имя и фамилию) говорит, что ямы на дорогах раздражили многих автомобилистов. Один из них не выдержал и засыпал ямы колотым шифером.

- Это шедевр! - иронизирует Илья Лановой в комментариях к снимку.

- Сверху мох, и будет мягенько, - продолжает юморить Леонид Чеширский.

Перспективно мыслит администратор воргашорского паблика "Gai Vorgashor Official public":

- Мои поздравления, воркутинцы. Благодаря вашему мэру и объединению Воркутауголь скоро у вас откроют метро. Начало положено - крыша готова. Шифер лежит.

Юрий Бутов увидел в странном ремонте дороги непрозрачный намек:

- Это нас Воркутинцев подталкивают на сбор средств из наших с вами карманов на ремонт дорог в городе! Вот такой вот смысл нашей власти!

- Лучше так, чем вообще никак. Одно плохо - это все продержится до первого дождя, а потом все смоет, - подвел итог обсуждению Виктор Беляев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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