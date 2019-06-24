Дожди и гостеприимные люди: читаем дневники экспедиции на копии средневековой ладьи по рекам Коми
Уже неделю экипаж ладьи «Варыш» в рамках экспедиции «Великий водно-волоковый путь» штурмует реки Коми. Мы представляем вашему вниманию краткие дневниковые записи о путешествии отважных реконструкторов.
- Идём по графику. Погода эту неделю не благоприятствовала. Ночью температура опускается почти до нуля. Днем - продолжительный дождь и встречный ветер. Пришлось менять режим движения на ночной. Утром отдых, ближе к вечеру, когда стихает ветер,- в путь до середины ночи, - рассказал 22 июня «Комсомолке» капитан корабля Константин Казаков.
16 июня
От Усть-Ухты в экспедицию по древнему водно-волоконному пути отправилась копия древнерусской ладьи.
- Первые 6 дней экспедиции: затяжной дождь и преодоление порогов на реке Ижма, - пишет член экипажа, фотограф Рафаэль Галимуллин.
Фото Рафаэля Галимуллина
22 июня
Экспедиция из 8 человек причалила в Ижме. Гостеприимные жители села дружелюбно встречали парней в средневековых костюмах. Десятки ярких фото с членами экспедиции заполонили соцсети.
- Члены экспедиции выражают искреннюю благодарность всем жителям Ижмы за гостеприимство, удивительную доброжелательность, отзывчивость и живой интерес к нашему делу! Отдельно благодарим за помощь в переволоке ладьи через мост и за чудесные, очень полезные в нашем походе подарки! Постараемся обязательно вернуться к вам вновь! - пишут члены экспедиции.
Фото Рафаэля Галимуллина
23 июля
- После полуночи вышли из Ижмы. Всю ночь шли на веслах и немного под парусом. С удовольствием пообщались с жителями, которые подходили к нам прямо на моторках. Попали в несколько ливней. Когда начался сильный встречный ветер, то встали на стоянку. Всего за этот день прошли 62 км, - пишет член экипажа, фотограф Рафаэль Галимуллин.
Фото Рафаэля Галимуллина
24 июля
- Вчера и сегодня мы в деревне Кельчиюр. Нас очень тепло приняли. Прям как в сказке: напоили, накормили и спать уложили, - рассказывают реконструкторы.
Мы будем следить за развитием уникальной экспедиции. Подробно об отважных ребятах мжно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Фото Рафаэля Галимуллина
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкторы Коми отправятся в поход по рекам Коми на точной копии древнерусской ладьи
Мы расспросили об уникальной экспедиции капитана команды Константина Казакова (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU