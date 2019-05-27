В Сыктывкаре торжественно спустили на воду древнерусскую ладью, которая отправится в уникальный поход

В воскресенье с пристани пруда парка отдыха «Еляты club» торжественно спустили на воду ладью, которая через три недели отправится в уникальный поход. Участники проекта «Водно-волоковый путь» пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье в стилизованных под старину костюмах первопроходцев.

Спуск ладьи был проведен согласно древней морской традиции - с наречением имени, разбитием глиняного сосуда со старым вином о нос корабля и спуском на воду. Кстати, ладью участники экспедиции с помощью специального голосования нарекли «Варыш», что в переводе с коми языка означает «сокол» - символ быстроты и зоркости.

Фото Рафаэля Галимуллина. На фото - за секунду до разбития глиняного сосуда со старинным вином

Толкать ладью к воде помогали все, кто в этот день пришел поддержать экипаж экспедиции. Затем всех желающих катали на корабле: всего получилось четыре захода по пруду «Еляты club».

Фото Рафаэля Галимуллина. На фото - капитан корабля Константин Казаков. На веревке - горлышко от глиняного сосуда со старым вином, который разбили о штевень ладьи перед спуском

- Пока ладья находится в Сыктывкаре, если наберется необходимое количество людей, то мы будем катать всех желающих, - отметил руководитель реконструкционного клуба «Кречет» Александр Плюснин.

Фото Рафаэля Галимуллина. На фото - участники экспедиции и те, кто пришел поддержать проект, спускают ладью на воду

До старта экспедиции осталось всего три недели. Пока ладья будет стоять на пристани «Еляты club», а в выходные члены экипажа будут тренироваться слаженности движения весел. Это важно для того, чтобы гребцы учились синхронности, а не бились веслами и не мешали друг другу. В предстоящем походе важна не столько сила участников экспедиции, а их выносливость, ведь им придется грести по 8-10 часов в день.

Фото Рафаэля Галимуллина. На фото - участник экспедиции Алексей Турьев

Экипаж экспедиции состоит из 11 человек - это представители реконструкторского и туристического сообщества Коми. В начале июля они на средневековой ладье стартуют от села Усть-Ухта, а завершат экспедицию через месяц чуть дальше деревни Нонбург Усть-Цилемского района Коми, пройдя около 600 километров.

- Настроение у команды боевое. Никто уже не хочет выходить на работу, все с нетерпением ждут старта, - отметил Александр.

Фото Рафаэля Галимуллина

Напомним, что реконструкторы Коми воплотят в жизнь уникальную страницу истории - пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье. Идея путешествия витала десятилетиями, но победа в президентском гранте на 2,5 млн рублей в прошлом году сдвинула дело с мертвой точки. Всего на реализацию проекта «Великий водно-волоковый путь» участники экспедиции потратили 3, 5 млн рублей, то есть они добавили миллион рублей из собственных средств и средств партнеров. Деньги ушли на строительство ладьи в Петрозаводске и затраты на предстоящую экспедицию.

Написать экипажу экспедиции можно вот ТУТ.

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