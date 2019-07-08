Приговор Василию Гончаренко: 7 лет лишения свободы со штрафом 1,1 млн рублей

Только что в Сыктывкарском городском суде огласили приговор Василию Гончаренко, экс-руководителю администрации Корткеросского района. Бывший муниципальный чиновник признан виновным в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 1,1 млн рублей с запретом занимать руководящие должности на протяжении 3 лет. Об этом сообщает БНКоми.

Напомним, 25 мая 2018 года Василий Гончаренко был арестован по подозрению в получении взятки от представителя ООО "Северо-западный лесной терминал" Ильи Паненкова. Обвинение вменяло ему в вину размер взятки в сумме 300 тысяч рублей. Деньги чиновник получал в обмен на покровительство при строительстве лесоперерабатывающего завода в Корткеросе.

В свою очередь, Василий Гончаренко просил суд признать его виновным в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и не лишать свободы.

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