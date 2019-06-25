Адвокаты Василия Гончаренко заявляют о нарушении его прав, закрепленных Европейской конвенцией

Сегодня завершилось судебное расследование по делу о взятке экс-руководителю администрации Котркеросского района Василия Гончаренко. Уголовное дело возникло по факту обращения представителя ООО "Северо-Западный лесной терминал" Ильи Паненкова в УФСБ по Коми с жалобой по поводу требований со стороны муниципального руководителя дать ему деньги на избирательную кампанию в Госсовет Коми.

На основании показаний Паненкова фигурант попросил на PR-мероприятия 550 тысяч рублей. Однако взяткодатель успел передать разными способами 300 тыс. Первый транш в сумме 50 тыс. был передан наличкой в кафе. Следующая часть взятки передавалась через третье лицо: 24 мая на сберкарту предпринимателя Дмитрия Феч было передано 100 тыс рублей, а 25 мая Паненков в машине передал лично в руки Гончаренко 150 тыс. рублей.

Обвинитель не считает правдой версию защиты о том, что Василий Гончаренко требовал деньги на проведение фестиваля кузнечного дела "Корт Айка". В качестве доказательств он привел следующие аргументы. Во-первых, Гончаренко планировал выдвинуть свою кандидатуру в парламент республики - соответствующие доказательства имеются в материалах дела. Во-вторых, фигурант пообещал свидетелю, что после выборов оставит на руководящей должности "своего человека", продолжит курировать Корткеросский район. В-третьих, Паненкову было обещано: "СЗЛТ" будет вести коммерческую деятельность в муниципалитете.

- Уже эти три факта, подтверждения которых были найдены на суде, указывают на наличие четких договоренностей между Гончаренко и Паненковым, - сделал вывод на суде прокурор.

В свою очередь, адвокаты Гончаренко, выстраивая стратегию защиты, обратили внимание суда на тот факт, что предполагаемый взяткодатель Паненков лечился от алкогольной зависимости. Возглавляемое им ООО "СЗЛТ" находилось на стадии банкротства, поскольку имело существенные задолженности за коммунальные услуги, интернет и перед контрагентами. В Арбитражном суде Москвы шли разбирательства о признании финансовой несостоятельности "СЗЛТ" в связи с долгами на сумму 195 тыс рублей за Интернет, 862 тыс руб. - за свет и тепло, 750 тыс рублей и 270 тыс рублей перед другими партнерами. При этом, сам Паненков находился под уголовным преследованием.

Адвокаты также настаивают признать "прослушку", которую вел Паненков по заданию УФСБ по Коми, вмешательством в частную жизнь и нарушением ст.8 Европейской конвенции о защите прав человека.

Прения по делу Гончаренко продолжаться сегодня в 14:00. Отметим, государственный обвинитель запросил для фигуранта 8 лет в колонии строгого режима, штраф в сумме 2 млн 750 тыс. рублей с запретом занимать определенные должности в течение 8 лет.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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