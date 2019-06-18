Дело Гончаренко: визит артистов передачи "Играй гармонь, любимая!" в Корткеросс и Светлану Светикову оплачивала предприниматель

Адвокаты Василия Гончаренко настаивают на незаконности предъявленных ему обвинений. Сегодня в Сыктывкарском горсуде сторона защиты ходатайствовала на возвращении уголовного дела в следственный комитет Коми. Напомним, бывший руководитель администрации Корткеросского района обвиняется в получении взятки от представителя "Северо-Западного лесного терминала" Ильи Паненкова.

Сторона защиты настаивает на том, что предполагаемый взяткодатель Илья Паненков дал деньги Гончаренко на предвыборную кампанию. У районного чиновника имелись депутатские амбиции - он планировал участвовать в довыборах в Госсовет Коми по Академическому округу (на место Марины Истиховской - от авт.). Его поиски спонсоров для агитационных мероприятий вписываются в рамки законов. На процессе Михаил Магий (бывший руководитель "СЛПК") признался, что также оказывал финансовую помощь Василию Гончаренко на выборах.

- Ничего противозаконного в этих действиях нет. Передачу денег на выборы нельзя квалифицировать как взятку, - подчеркнула адвокат Инга Красикова в беседе с корреспондентом "КП в Коми".

При этом у адвокатов возникла масса вопросов по поводу показаний взяткодателя Паненкова.

- В материалах дела найдены расхождения с показаниями свидетелей. Так, нам удалось выяснить следующее: Паненков имеет отношение сразу к двум предприятиям с похожими названиями - это ООО "Северо-Западный лесной терминал", зарегистрированный в Сыктывкаре, и ООО "СЗЛТ", действующий в Москве, - сообщила "КП в Коми" госпожа Красикова.

Защитники обнаружили следующие расхождения в деле: Илья Паненков нередко выступает как учредитель ООО "СЗЛТ" или ООО "Северо-Западный лесной терминал". Все документы на строительство лесоперерабатывающего завода были поданы от московского предприятия, а в то же время сыктывкарское "СЗЛТ" обращались в "Комигражданпроект" для проведения геологоразведочных мероприятий, никак не связанных со строительством.

Но в УФСБ по Коми Илья Паненков обратился как представитель сыктывкарского "Северо-Западного лесного терминала" и заявил о том, что Гончаренко требует взятки за содействие при строительстве завода в Корткеросе.

Сегодня на судебном заседании вновь прозвучали аудиозаписи "прослушки", которая вела УФСБ по Коми. Сотрудники ФСБ тайно прослушивали разговоры между Василием Гончаренко и Ильей Паненковым. Чиновник и бизнесмен обсуждали вопросы предвыборной агитации, формирования избирательного штаба, аренды земельного участка в селе Корткерос.

В план предвыборной кампании Гончаренко были включены выступления на фестивале "Корт Айка" - традиционный фестиваль кузнечного дела. Поэтому праздник планировалось провести с большим размахом - с приглашением телеперадачи "Играй гармонь, любимая!" и певицы Светланы Светиковой.

- В муниципальном бюджете на "Корт Айку" было заложено 900 тысяч рублей, для проведения полномасштабного праздника району не хватало 1 миллиона 700 тысяч рублей. Один миллион выделила компания "Монди" в рамках допсоглашения с правительством Коми, а остальной дефицит покрыли за счет благотворительной помощи, - заявила Инга Красикова на судебном заседании.

Спонсорскую помощь оказала ИП Кирпичникова. Предприниматель на свои деньги организовала визит артистов телепередачи "Играй гармонь, любимая!" и певицы Светланы Светиковой. Впоследствии все расходы ей возместил Корткеросский дом культуры и досуга.

За Светикову ей заплатили - свыше 200 тысяч рублей, а за Заволокиных - примерно 380 тысяч рублей.

Эти данные прозвучали на сегодняшнем заседании суда. Процесс по делу Гончаренко продолжится уже в эту пятницу.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО "Северо-Западный лесной терминал" (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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