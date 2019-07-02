Минприроды Коми озвучило итоги проверки скандального видео, как рыбинспекторы ловят рыбу

В конце апреля в Сеть проникло видео, как рыбинспекторы ловят рыбу во время одного из рейдов по реке Мезень на территории заказника в Удорском районе Коми. Анонимный автор утверждает: хранители природы занимаются противоположным делом, а именно — уничтожением водных ресурсов. Минприроды поделилось итогами проверки по этому случаю, о чем «Комсомольской правде в Коми» сообщили в ответе на запрос.

- По итогам проведенной проверки на указанных видеозаписях министерство не обнаружило нарушений природоохранного законодательства, а равно и конфликта интересов, - ответили в ведомстве.

Комиссия по проведению служебной проверки Минприроды определила, что место лова, которое попало в кадр, - это река Комысь. Согласно положению о государственном заказнике «Удорский» река Комысь не входит в границы заказника «Удорский».

- Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна не запрещено применение спиннинга для любительской рыбной ловли на реке Комысь. Кроме того, согласно пунктам 75 и 76 правил, горбуша (именно этот вид рыбы запечатлен на кадрах видеозаписи) не является запрещенной для добычи при любительском рыболовстве на этой реке. К тому же, на момент видеосъемки рейдовое мероприятие, проводимое зафиксированными в видеоролике сотрудниками, было завершено, - отметили в Минприроды Коми.

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