2019-07-11T12:33:37+03:00
Общество

Ничего личного: и.о. мэра Сыктывкара завела официальный аккаунт во "ВКонтакте"

Наталья Хозяинова проявляет активность в соцсетях
Алиса КОЗЛОВА
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Фотопортет отражает характер сильной и целеустремленной женщины, преданной своему делу. Фото: личная страница Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте"Фотопортет отражает характер сильной и целеустремленной женщины, преданной своему делу. Фото: личная страница Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Временный мэр столицы Коми Наталья Хозяинова завела новый аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Страница и.о. градоначальницы радикально отличается от прежней - теперь контент соответствует статусу чиновницы высокого ранга.

Так выглядит новый аккаунт Натальи Хозяиновой в "ВК". Фото: скрин личной страницы Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте". Фото: vk.com

Так выглядит новый аккаунт Натальи Хозяиновой в "ВК". Фото: скрин личной страницы Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com

Напомним, ранее госпожа Хозяинова, занимавшая пост зам. главы Сыктывкара, очень смело позиционировала себя в соцсетях. Личную страницу чиновницы украшала фотография Натальи Семеновны с глубоким декольте, а стена изобиловала постами о вязании и кулинарии. Сейчас этот профиль закрыт.

А так Наталья Хозяинова позиционировала себя в соцсетях на посту первого зама градоначальника. Фото: скрин личной страницы Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте". Фото: vk.com

А так Наталья Хозяинова позиционировала себя в соцсетях на посту первого зама градоначальника. Фото: скрин личной страницы Натальи Хозяиновой в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com

На новой странице и.о. мэра нет ничего личного. Очевидно, что госпожа Хозяинова создала ее исключительно для рабочих целей. Теперь на аватарке в деловом профиле "ВКонтакте" Наталья Хозяинова представлена в строгом наряде, скроенном по ровным прямым линиям. Воротничок блузы украшен лаконичной брошью черного цвета. Образ дополняет неброская бижутерия - серьги и кольцо. Макияж леди-мэра интересен отсутствием ярких красок, даже губы подведены помадой сдержанного шоколадного оттенка. Тонким намеком на кокетство можно назвать маникюр в золотых тонах, но и этот игривый цвет не бросается в глаза. Наталья Хозяинова запечатлена на рабочем месте с ручкой в руке и тонкой папкой с документами. Словом, фотопортрет отражает характер сильной и целеустремленной женщины, преданной своему делу.

И хотя страница "ВКонтакте" существует меньше суток, на стене и.о. мэра уже появились первые официальные новости по проблемам Сыктывкара, а в друзьях набралось почти 50 человек. В числе ее френдов - спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева, председатель совета Сыктывкара Анна Дю, сенатор Дмитрий Шатохин, а также депутаты, чиновники, журналисты. Любопытен набор пабликов, на которые подписалась Наталья Хозяинова: группы с серьезным содержанием - "Официальный Сыктывкар", "Дорожное хозяйство", "Наш Сыктывкар" - соседствуют с группами региональных и городских СМИ и даже со скандальным пабликом "Жесть Коми".

Хочется верить, что временный мэр будет столь же открыт для общения с горожанами, как и ее предшественник Валерий Козлов. Прежний градоначальник не оставлял без внимания жалобы сыктывкарцев, которые граждане писали на его личной странице в "ВКонтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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