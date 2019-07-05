Смотрите, кто пришел: что известно про и.о. мэра Сыктывкара Наталью Хозяинову
Сегодня совет Сыктывкара утвердил Наталью Хозяинову на должность и.о. мэра столицы. Отметим, что кандидатура возникла не случайно - госпожа Хозяинова многие годы занимала пост первого заместителя градоначальника, и, согласно уставу города, именно она должна возглавить администрацию муниципалитета в отсутствие руководителя. "КП в Коми" выяснила, кто такая Наталья Хозяинова.
Послужной список Натальи Хозяиновой представлен на официальном сайте Сыктывкара. Там говорится, что она родилась в Печоре, окончила экономический факультет СГУ и трудилась экономистом в "Комиавиатрансе", на ведущих должностях экономической направленности в промышленном холдинге «Юнайтед Панел Групп» (в его составе «Жешартский фанерный комбинат»). Успешно справлялась с работой руководителя на транспортных предприятиях. Бизнес она покинула в 2006 году, перейдя на государственную службу.
Скрин личной страницы Натальи Хозяиновой в соцсети "Вконтакте"
Наталья Хозяинова - активный пользователь соцсети "Вконтакте". Личная страничка Натальи Семеновны отображает круг ее интересов. Интересно, что большинство увлечений и.о. мэра носят исключительно женский характер - это вязание, рецепты, развивающие игры и книги для детей. На аватарке, которую не обновляли уже 8 лет, выставлена весьма пикантная фотография: Наталья Хозяинова с шикарной прической и глубоким декольте. Примечательно, что спустя два часа после выхода этой новости, госпожа Хозяинова закрыла свой аккаунт.
СПРАВКА "КП в Коми"
Хозяинова Наталья Семеновна, и.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации
Родилась 29 сентября.1973 года, уроженка Печоры.
В 1995 году окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Экономика и социология труда».
С 1995 по 1998 работала экономистом в ФГУП «Комиавиатранс».
С 1999 по 2004 годы – на ведущих должностях экономической направленности в промышленном холдинге «Юнайтед Панел Групп» (в его составе «Жешартский фанерный комбинат»).
С 2004 по 2005 годы руководила службой логистики ООО «АСПЭК-Лес».
В период с 2005 по 2006 год работала в должности заместителя директора департамента ООО ЦТД «Русские автобусы».
2006-2007 — главный специалист сектора бухгалтерского учета Управления государственной вневедомственной экспертизы Минархстроя Республики Коми.
В период 2007 – 2011 годов – руководитель секретариата заместителя Главы РК Администрации Главы РК и Правительства РК.
С 2011 по 2015 годы работала в должности заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар".
С 2015 по апрель 2017 года — первый зам. министра имущественных и земельных отношений Коми.
17 апреля 2017 года приступила к исполнению обязанностей в должности первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар». Курировала вопросы экономики, имущественных отношений, архитектуры, городского строительства, землепользования и жилищной политики.
Имеет Знак отличия Коми «За безупречную службу Республике Коми» (2012 г.), благодарности и почетные грамоты республиканского и муниципального уровней.
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