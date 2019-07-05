2019-07-05T12:06:05+03:00
Общество

Валерий Козлов передал пост мэра Сыктывкара в женские руки

Исполнять обязанности градоначальника будет Наталья Хозяинова
Дарья ЮДИНА
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Валерий Козлов управлял столицей Коми с весны 2017 годаВалерий Козлов управлял столицей Коми с весны 2017 годаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня на внеочередном заседании сессии совета Сыктывкара депутаты приняли отставку главы администрации города Валерия Козлова. Вместо него исполняющей обязанности градоначальника назначили Наталью Хозяинову. До этого она занимала пост первого заместителя.

Напомним, об отставке Козлова стало известно 3 июля. Пресс-служба правительства Коми сообщила, что глава региона Сергей Гапликов предложил Козлову занять должность представителя республики на Северо-Западе. И тот согласился.

Перед тем, как депутаты приняли решение о сложении с Валерия Козлова полномочий, он признался, что покидает пост мэра со смешанными чувствами:

- 16 лет назад в этом зале я впервые получил мандат депутата совета города и с тех пор верой и правдой служил на благо города. Сегодня такой важный для меня день. Это новый вызов для меня, возможность поработать на благо не только города, но и республики, - признался Валерий Козлов.

Обрисовывая круг обязанностей, которые теперь ему предстоит решать в Санкт-Петербурге, он сказал:

- Я вижу перед собой две задачи: поиск инвесторов и позиционирование Республики Коми в таких сферах, как туризм, культура, экономика, работа с коми диаспорой в Санкт-Петербурге.

По уставу совета Сыктывкара в отсутствие мэра исполняющим обязанности градоначальника назначается его первый заместитель. Именно поэтому была выдвинута кандидатура Натальи Хозяиновой. Все депутаты это одобрили. А Валерий Козлов охарактеризовал свою коллегу как "глубокого профессионала".

- Она профессионал, хорошо знающий и любящий город. Она не раз исполняла обязанности мэра, поэтому с управлением администрацией у нее не должно возникнуть проблем, -

Конкурс на замещение должности главы администрации объявят в течение трех месяцев. А сами выборы мэра состоятся через полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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