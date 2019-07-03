Кто - за решетку, а кто - в Петербург: как уходили мэры Сыктывкара

Сегодня утром стало известно, что мэру Сыктывкара Валерию Козлову предложили занять должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе. Столь мирный уход с муниципальной службы — редкий случай для нашего региона. Напомним, что за последние 14 лет в столице сменились пять мэров, но только двое сити-менеджеров покинули пост добровольно и, не запятнав репутацию преступными деяниями.

Фото: www.bnkomi.ru www.bnkirov.ru

В июне 2005 года Сергей Катунин был незаконно изгнан с поста мэра столицы. Несколько депутатов Сыктывкара собрались в здании Торгово-промышленной палаты Коми на так называемую «внеочередную сессию» и приняли решение об освобождении Катунина с должности главы администрации города. Впоследствии в судебном порядке экс-мэр сумел восстановиться в должности, но не воспользовался этой возможностью, поскольку на тот момент уже был погружен в депутатскую деятельность в Госсовете Коми.

С 2005 по 2011 годы во главе администрации столицы находился Роман Зенищев. Он покинул пост мэра и переехал в Москву. В СМИ проходила информация о том, что Зенищев был назначен советником губернатора Рязанской области, а также о его трудоустройстве в один из вузов страны на должность проректора. В июле 2013 года Роман Зенищев был объявлен в международный розыск и вскоре арестован и этапирован в Сыктывкар. Судебный процесс над экс-мэром затянулся на шесть лет, Роман Зенищев был признан виновным в семи преступлениях и осужден к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 2,6 млн рублей.

Роман Зенищев, уезжая в Первопрестольную, уступил кресло Ивану Поздееву, который прежде возглавлял министерство строительство республики. В сентябре 2015 года градоначальник также попал под уголовное преследование. Ивану Поздееву предъявили обвинение в махинациях с земельными участками — ему инкриминировали превышение должностных полномочий и растрату. Суд приговорил Поздеева к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.

Место арестованного мэра занял известный в Коми политик Андрей Самоделкин. В его послужном списке — работа на руководящем посту в Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, в должности министра промышленности республики, а также законотворческая деятельность в Госсовете Коми. В ноябре 2015 года Самоделкин заступил на пост мэра Сыктывкаре. Спустя год, в ноябре 2016 года, Андрей Николаевич тихо-мирно покинул администрацию столицы. Уйдя с муниципальной службы Самоделкин вернулся в бизнес. Его новым местом работы стала должность директора в Мурашинском фанерном заводе в Кировской области.

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