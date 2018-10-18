Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-18T15:53:55+03:00

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Вчера бывший мэр столицы Коми Роман Зенищев выслушал очередной приговор. Решением Сыктывкарского городского суда бывший градоначальник признан виновным в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и материальной выгоды на сумму 10 млн рублей и с учетом прежних шести преступлений осужден к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в сумме 1,5 млн рублей и конфискации имущества на сумму 13 млн 75 тыс рублей.

Сейчас адвокаты Зенищева готовят апелляционную жалобу на решение суда, а это означает, что в пятилетней эпопее с судебными расследованиями в отношении бывшего мэра столицы Коми еще не поставлена точка. "КП в Коми" решила выяснить, каковы перспективы Романа Зенищева в случае, если Верховный суд РК оставит в силе приговор первой инстанции.

- При самом оптимистическом раскладе Роман Зенищев сможет выйти на свободу уже через два года по условно-досточному освобождению, но при условии, что у него не будет взысканий и он начнет погашать ущерб, причиенный государству. Хотя бы внесет 10 тысяч рублей - разъяснил нашему корреспонденту адвокат Антон Косырев, представлявший в суде интересы бывшего мэра.

Напомним, Роман Зенищев находится в верхнечовском СИЗО№1 с февраля 2014 года. Первый приговор он выслушал в ноябре 2015 года, тогда экс-мэр был осужден по пяти эпизодам преступной деятельности. Экс-грандоначальника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 1 миллиона рублей и конфискации имущества на сумму 22 миллиона рублей. Спустя год, Сыктывкарский горсуд признал его виновным еще в одном преступлении и увеличил срок наказания до 10 лет лишения свободы, штраф возрос до 1,1 миллиона рублей, размер конфискации остался прежним. Вчера с учетом нового эпизода наказание было ужесточено.